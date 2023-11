NOVEMBRO TRAZ EVENTO QUE VAI CONECTAR EMPRESAS: CONFRARIA BUSINESS

Evento é dia 23 e todos os interessados podem visitar, bastando inscrição grátis

Nem todo mundo se dá conta de que as empresas não atendem apenas o consumidor final. Empresa vende e compra de estabelecimentos empresariais e comerciais, fazendo a economia circular entre o setor corporativo. E Novembro chega trazendo a segunda edição da Confraria Business, evento realizado pela Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra) para conectar as empresas. Será em 23 de novembro, das 9 às 16 horas, desta vez no Centro de Eventos Floriada.

Com quase 30 empresas participantes, o projeto pretende aproximar empresas dos mais variados setores, produtivo e de serviço, em Holambra e região. “É uma excelente oportunidade para captação de novos contatos para novos negócios. A ênfase do evento será a economia circular”, fala Suzi Celegatti, gerente da Associação Comercial. Segundo ela, a confraria é o local ideal para receber empresas com demandas que precisam ser atendidas, bem como para conectar empresas locais, gerar prospecções, indicações e parcerias.

PESSOAS JURÍDICAS E PESSOAS FÍSICAS + MOMENTO PALESTRA

Embora seja um evento voltado para pessoas jurídicas, os consumidores (pessoas físicas) também são bem-vindos. Para todos, a entrada é franca, bastando inscrição.

Além de exposição, a 2ª Confraria terá atrativos como as “pocket” palestras (palestras compactas). Será o Momento Palestra, com os consultores Gustavo Andrade, já conhecido do público de Holambra, e Enzo Arns, que estará pela primeira vez palestrando no município.

Fazendo a economia circular

Com ampla bagagem no setor do turismo, incluindo atuação no Ministério do Turismo, Enzo Arns vai falar sobre O papel do empresariado no sucesso da economia circular e dos destinos turísticos. A palestra está prevista para as 11 horas.

Arns é neto da sanitarista e pediatra Zilda Arns, conhecida por seu trabalho ao implantar as pastorais da Criança e do Idoso, salvando milhares de vidas ao criar um composto chamado de multi mistura.

Enzo Arns, por sua vez, especializou-se em economia circular, uma forma de economia sustentável, em que o empresário é protagonista do desenvolvimento da sua região. Em sua palestra, ele mostrará destinos que fizeram essas mudanças e como foram suas experiências.

Estratégia coletiva: juntos somos mais fortes

Já Gustavo Andrade, muito conhecido do público local, fala de Estratégia Coletiva de Negócios, tratando de Ecossistema de Negócios Local e Marketing Coletivo.

Andrade é Mentor, Trainer e Coach em Gestão, Liderança, Estratégias, Negócios e Inteligência Emocional, como diversas formações internacionais. Sua palestra deve acontecer às 15 horas.

INSCRIÇÃO

As palestras estão inclusas na programação da Confraria, sem custo. Para participar do evento, basta inscrição, que será liberada para os interessados em breve.

Gustavo Andrade

Enzo Arns