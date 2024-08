NOVO COMANDANTE DE BOMBEIROS DO INTERIOR-1

O Comando de Bombeiros do Interior-1 anuncia que nesta data temos um novo comandante, o Coronel Diógenes Martins Munhoz que passará a ser o responsável pelo atendimento de urgências e emergências das macrorregiões de Campinas, Jundiaí, Piracicaba e Sorocaba, totalizando mais de 168 municípios, sendo mais de 10 milhões de habitantes atendidos, conforme publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 23 de agosto de 2024.

O Coronel Diógenes nasceu em 20 de dezembro de 1973, é formado pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco no ano de 1996, Bacharel em Direito pela Universidade Paulista, Engenheiro Civil pela Universidade de Guarulhos, Mestre em Ciências Policiais e Doutro em Ciências Policiais e Segurança Pública pelo Centro de Altos Estudos da Polícia Militar de São Paulo.

Com a chegada do Coronel Diogenes, a região passa a contar com um profissional dotado de vasta experiência na coordenação de equipes de emergência em grandes desastres, havendo um enorme ganho operacional haja vista sua participação em eventos emblemáticos como a queda do avião da TAM em 2007 e as ações humanitárias no Rio Grande do Sul