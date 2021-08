NOVO HORÁRIO DE ATENDIMENTO DOS POLOS COVID EM AMPARO

A partir desta semana, os Polos Covid do Centro e São Dimas atenderão ao público das 7h às 19h. No mês de abril, o horário dos Polos foi estendido até as 22h para atender a alta demanda de atendimento de pessoas com sintomas de Covid-19 em Amparo.

De maio para julho, o número de pessoas com sintomas de Covid-19 atendidas nos polos caiu pela metade, o que possibilitou a diminuição no horário de atendimento, considerando a tendência de baixa nos casos de Covid-19 na cidade.

Os polos Covid Centro e São Dimas continuam sendo a porta de entrada de pacientes com sintomas de Covid-19 ao sistema de saúde municipal.

Se você apresentar sintomas, vá aos polos para ser atendido e orientado.