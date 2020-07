Novo Museu do Esporte de Itapira é finalizado

O Museu do Esporte de Itapira “José de Oliveira Barretto Sobrinho” idealizado a partir do acervo particular do seu patrono e localizado em uma sala do prédio da antiga Estação da Fepasa está pronto. Porém, o local permanece fechado para visitações devido à pandemia do Covid-19.

O novo espaço criado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Itapira agora integra o conjunto de museus da cidade junto ao Museu de História Natural e o Museu Municipal Histórico e Pedagógico e tem como objetivo a preservação e comunicação de seus acervos, para que sejam valorizados e disponibilizados no presente para as gerações futuras e ainda proporcione um local de lazer cultural. Além de preservar a memória das pessoas que contribuíram com o esporte sendo possível a inclusão futura de materiais relacionados a outras personalidades do esporte itapirense.



O acervo da nova atração do município é composto por uma vasta coleção de troféus (87) e medalhas (970), e ainda conta com 48 relatórios esportivos do professor Barretto desde a década de 50. Além disso, outras 27 peças do capitão Hideraldo Luís Bellini, da Seleção Brasileira que competiu na Copa do Mundo de 1958, agregam ao museu o potencial turístico esportivo e cultural de Itapira.