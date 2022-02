Novo Secretário de Saúde é anunciado

A partir da próxima segunda-feira (21), a Secretaria Municipal de Saúde terá um novo Secretário, Marcos Roberto Ferreira assumirá a pasta.

O cargo era ocupado temporariamente pelo Vice-Prefeito Dr. Maurício Gonçalves, a pedido do Chefe do Executivo. Ele deixa a Secretaria, que assumiu no início de 2021, onde exerceu diversas ações de relevância para o município, principalmente no combate à pandemia da Covid-19.

“Como médico continuarei acompanhando de perto os trabalhos da Secretaria de Saúde. Além de me dedicar integralmente como Vice-Prefeito à todas as demais Secretarias da Gestão”, disse Dr. Maurício.

O novo Secretário, que vêm compor a atual Administração, é especialista em Saúde Pública, Direito Sanitário, Auditoria em Saúde e MBA em Gestão em Saúde.

Ferreira ocupou o cargo de diretor técnico de ações judiciais na Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e também foi diretor administrativo da Secretaria Municipal de Campinas.

“Venho com objetivo de continuar trabalhando para elevar a saúde de Cosmópolis ao patamar que o município merece”, afirma Marcos Ferreira.