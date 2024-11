NOVO SISTEMA DE ZONA AZUL DE JAGUARIÚNA COMEÇA NESTA SEGUNDA

O Sistema de Estacionamento Rotativo Regulamentado de Jaguariúna, a chamada Zona Azul, vai começar nesta segunda-feira, dia 2 de dezembro. O novo sistema tem o objetivo de melhorar a acessibilidade e ampliar a rotatividade das vagas na região central da cidade, especialmente durante o horário comercial.

A Área Azul Digital, empresa que administrará o novo sistema, realizou uma campanha de orientação voltada a motoristas e à população em geral, com distribuição de panfletos com informações sobre o funcionamento do estacionamento rotativo.

O novo sistema, que abrange diversas ruas e avenidas da região central, busca atender à crescente demanda por vagas de estacionamento e facilitar o acesso aos serviços e ao comércio local. A Secretaria de Mobilidade Urbana está coordenando a implantação do projeto.

COMO VAI FUNCIONAR O ESTACIONAMENTO ROTATIVO?

O Sistema de Estacionamento Rotativo Regulamentado funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h. O tempo máximo de permanência permitido é de duas horas, com cobrança de R$ 2,50 por hora. O sistema permite o fracionamento do tempo de permanência em blocos de 30 minutos, proporcionando mais flexibilidade aos motoristas.

O pagamento poderá ser feito de maneira prática e acessível, com opções que incluem um aplicativo dedicado, totens instalados nas áreas de abrangência (que aceitam cartões e PIX) e pontos de venda em estabelecimentos comerciais próximos.

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

O sistema de estacionamento rotativo abrangerá as seguintes vias:

Rua Alfredo Bueno

Rua Alfredo Engler

Rua Cândido Bueno

Rua Carlos Turato

Rua Cel. Amâncio Bueno

Travessa Dona Emerlinda

Rua José Alves Guedes

Rua Júlia Bueno

Rua Lauro de Carvalho

Rua Silvia Bueno

Praça Umbelina Bueno

Rua Julio Frank

Rua Egas Bueno

INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE

O projeto de concessão prevê o cumprimento das normas legais de acessibilidade, reservando 2% das vagas para pessoas com deficiência e 5% para idosos. A medida busca garantir que o espaço público atenda às necessidades de todos os cidadãos, respeitando os critérios de inclusão e acessibilidade.

ORIENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO

A empresa responsável pela operação do sistema já está providenciando a divulgação e materiais informativos sobre o funcionamento do novo sistema. Assim, os motoristas terão acesso às informações necessárias para entender o processo de pagamento, o uso dos totens e os limites de tempo de permanência nas vagas.

Foto: Ivair Oliveira