Novos beneficiários do Bolsa Família recebem auxílio a partir desse mês

Os novos inscritos no Bolsa Família começam a receber o benefício no mês de abril. O número de beneficiários do programa em Jaguariúna teve um aumento de 33%, subindo de 952 em março para 1265 em abril. O aumento não acontecia desde junho do ano passado por uma demanda reprimida do Governo Federal, que só liberou agora os novos beneficiários.

Para realizar o primeiro saque, os novos inscritos precisam comparecer com os documentos CPF e RG no caixa de atendimento presencial da agência da Caixa Econômica Federal. Caso tenha o Cartão Cidadão, é permitido sacar direto no caixa eletrônico das agências.

O calendário operacional do Bolsa Família está mantido de 16 a 30 de abril. Confira a relação dos beneficiários do Bolsa Família no site da Prefeitura https://www.jaguariuna.sp.gov.br/atendimento/listagem-de-beneficiarios-do-programa-bolsa-familia/

Nesta quarta-feira, dia 08, foi liberado o aplicativo para a retirada do benefício emergencial de R$ 600 para amenizar o efeito da crise provocada pela pandemia do coronavírus. O valor começará a ser pago a trabalhadores informais. Trabalhadores que já estão incluídos no Cadastro Único e já recebem o Bolsa-Família não precisam realizar qualquer cadastro adicional: o pagamento do benefício será feito a todos que se enquadrem na medida.

Para mais informações, ligue na Secretaria de Assistência Social nos telefones: 3837-3311 e 3837-3373 ou compareça na Secretaria para agendar seu atendimento presencial.