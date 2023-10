Novos Conselheiros Tutelares Eleitos em Engenheiro Coelho

Foto Ilustrativa

Compromisso com a Proteção das Crianças e Adolescentes

No último domingo, 1º de outubro, a cidade de Engenheiro Coelho realizou eleições para escolher os novos membros do Conselho Tutelar, um órgão fundamental para a proteção dos direitos das crianças e adolescentes no município. O processo eleitoral transcorreu de maneira tranquila, e agora temos o prazer de anunciar os cinco novos conselheiros tutelares eleitos, que assumirão a importante missão de zelar pelo bem-estar das crianças e adolescentes da comunidade.

Os eleitos são:

Jardel

Sara

Kennedy

Lílian

Cassiana

A eleição contou com uma participação significativa da comunidade, demonstrando o interesse e a preocupação dos moradores de Engenheiro Coelho com a causa da infância e adolescência.

Os novos conselheiros tutelares serão responsáveis ​​por fiscalizar e atuar em casos de violação dos direitos das crianças e adolescentes, garantindo que tenham acesso a uma vida digna, livre de abusos e negligência. A atuação desses profissionais é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Neste momento, é fundamental que todos os cidadãos de Engenheiro Coelho unam em apoio aos novos conselheiros tutelares e se mantenham atentos às questões relacionadas à infância e adolescência, contribuindo para a construção de um ambiente seguro e acolhedor para as futuras gerações.

Que Jardel, Sara, Kennedy, Lilian e Cassiana desempenhem suas funções com dedicação e comprometimento, promovendo a justiça e a proteção dos direitos das crianças e adolescentes em Engenheiro Coelho. Parabéns aos eleitos, e que seus mandatos sejam marcados por realizações efetivas em prol da nossa comunidade.