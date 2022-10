Novos GCMs iniciam estágio operacional

Os 24 alunos do Curso de Formação dos novos Guardas Civis Municipais começaram essa semana o estágio operacional em viaturas e no policiamento a pé. Essa é a última fase do treinamento antes deles assinarem a posse no cargo e iniciarem as atividades junto à corporação.

O curso foi iniciado em maio e as disciplinas seguem a Matriz Curricular Nacional para a Formação das Guardas Municipais que contempla 800 horas de aulas teóricas e práticas de diferentes assuntos. Dentre os conteúdos, os alunos concluíram recentemente as instruções de armamento e tiro e direção defensiva e receberam os equipamentos.