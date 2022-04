O 1º Campeonato de Skate de Jaguariúna já tem data marcada para acontecer.

O evento que tem o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, acontecerá nos dias 21 e 22 de maio.

A competição será realizada na pista de skate “Ricardo Mathias de Queiroz”, no Jardim Fontanella, e será dividida em quatro categorias: mirim, iniciante, Feminino e Amador. Os portões serão abertos às 9h e as provas iniciarão às 10h.

No sábado as categorias Mirim e Iniciante abrirão o evento, e no domingo as categorias Amador Masculino e Amadora Feminino disputarão o prêmio.

As inscrições podem ser feitas pelo site: www.soulentretenimento.com.br ou pelo Instagram: @soul.entretenimento.

No dia 20 de maio os interessados em participar também podem se inscrever no local do evento das 18h às 20h. No dia do campeonato também será possível se inscrever. Basta chegar ao local com uma hora de antecedência.

Vale destacar que é necessário apresentar documento com foto e carteirinha de vacinação contra a Covid-19.

A taxa de inscrição custa R$ 20,00 + 1 kg de alimento ou de ração para pets.

A pista de skate “Ricardo Mathias de Queiroz” fica na rua Rio Grande do Norte, 152-216 – Jardim Fontanella.