O Bortolettão: Orgulho em Fazer Parte da História de Jaguariúna

Em 1992, Jaguariúna recebeu com braços abertos a loja O Bortolettão, fundada por Walter Francisco Bortoletto (in memorian). A empresa, que já contava com uma sede em Pedreira e atendia famílias jaguariunenses, chegou à cidade quando esta completava 28 anos, em pleno desenvolvimento econômico e social. Agora, em 2024, O Bortolettão encerra suas atividades em Jaguariúna, após 32 anos de uma história de sucesso e contribuição à comunidade.

A família Bortolettão tornou-se referência ao oferecer uma variedade de produtos de vestuário e decoração para o lar, sem medir esforços para participar ativamente da vida social da cidade. Foram inúmeras as ações promovidas em prol dos amigos e clientes, especialmente em datas comemorativas, como promoções de Natal, patrocínios ao esporte, cultura e apoio a ações sociais. Além disso, O Bortolettão sempre esteve presente nas promoções da Associação Comercial, entidade da qual fez parte desde sua chegada.

O Bortolettão foi um centro de referência para Jaguariúna, gerando muitos empregos e resistindo às mudanças sociais e econômicas do mundo ao longo desses 32 anos. Os proprietários orgulham-se dessa trajetória marcante.

O encerramento das atividades de O Bortolettão em Jaguariúna marca o fim de um ciclo significativo na história local. Por mais de três décadas, a loja não apenas ofereceu produtos, mas também se tornou um ponto de encontro querido por muitos na comunidade. Suas portas fechadas representam não apenas o fim de um negócio, mas também o encerramento de um capítulo importante na vida de seus clientes e colaboradores.

Os proprietários expressam sua profunda gratidão a todos os funcionários, fornecedores e clientes amigos que fizeram parte dessa jornada. Agradecem pelos momentos compartilhados e pela contribuição à vida na cidade ao longo dos anos, tornando O Bortolettão uma empresa que se orgulha de fazer parte da história de Jaguariúna.

Obrigado, Jaguariúna, por esses 32 anos inesquecíveis!