O futuro da agricultura no Bejo a Campo 2024

Em um cenário de inovação e aprendizado, a equipe editorial e de multimídia da agência TheodoroJr participou do “Bejo a Campo 2024”, um evento promovido pela Bejo Brasil. Localizada em Bragança Paulista/SP, a empresa abriu as portas de sua estação experimental para uma imersão única no universo das lavouras e cultivares de HF (Hortifrúti), uma ótima experiência para os profissionais da agricultura e parceiros do setor.

O “Bejo a Campo”, agora em sua 16ª edição, se consolidou como um evento essencial para a troca de conhecimentos e a apresentação das últimas inovações em genética e práticas culturais. Este ano, tivemos a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho da Evo Agrícola, um de nossos clientes, e testemunhar a sinergia entre tecnologia e tradição no campo.

O evento destacou as novas tecnologias e inovações para cada tipo de semente e proporcionou uma visão detalhada das práticas agrícolas que estão moldando o futuro da produção. A Evo Agrícola reuniu uma gama diversificada de participantes das regiões de Monte Alto, Piedade e São José do Rio Pardo, desde produtores e parceiros comerciais até compradores, permitindo uma troca rica de experiências e conhecimentos cruciais para o avanço do setor, envolvendo com cada etapa no campo.

O evento “Bejo a Campo” demonstrou como o setor agropecuário está desenvolvido no nosso país e como as novas tecnologias estão incorporadas na produção agrícola. Atualmente, os brasileiros são especialistas em produção de alimentos, incluindo plantio e colheita. No entanto, precisamos avançar na produção de sementes. O Brasil é, sem dúvida, um gigante no setor agropecuário, mas ainda temos um longo caminho para percorrer para não apenas exportar produtos, mas também manufaturas e subprodutos dessa vasta cadeia produtiva, itens que possuem maior valor agregado.

A participação da TheodoroJr neste evento reforça nosso compromisso em estar atento as tendências para entender o mercado de cada cliente. Estamos ansiosos para continuar essa jornada de inovação e excelência ao lado de nossos parceiros e clientes, contribuindo para um futuro eficiente e mais sustentável.

Boa semana e fiquem com Deus!