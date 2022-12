O Homem é Preso por Tráfico em Jaguariúna

Policiais realizando patrulhamento de rotina pelo bairro João Aldo Nassif, avistaram um homem com atitudes suspeita, em um local já conhecido como ponto de tráfico de drogas. De acordo com informações da polícia, os agentes avistaram quando o individuo entregou algo um outro elemento, que ao avistarem a viatura, entram num fusca e tentaram fugir do local.

A viatura no entanto, saiu em perseguição dos suspeitos, quando praça Emílio Marconato, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu no canteiro central. Ao realizar abordagem a policia, encontrou cocaína, após serem indagados, um dos homens declarou que comprou a cocaína no local em que avistou a viatura, por esse motivo tentou fugir.

Após isso a polícia voltou ao ponto inicial de perseguição, ao chegarem lá, um outro ser, ao avistar a viatura, correu para o interior de uma barbearia. O homem estava de posse de uma sacola branca, na abordagem foi encontrado 14 eppendorf (Pequenos tubos) de cocaína, 14 buchas de maconha, 16 pedras de crack , além de R$ 10,00.

os suspeitos foram conduzidos ao DP de Jaguariúna, onde foi realizado o bopc de flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, onde um dos homens permanece preso à disposição da justiça.