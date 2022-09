O Prefeito de Engenheiro Coelho, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, participou na manhã desta terça-feira (13), da inauguração do Hospital Veterinário do Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp).

O Prefeito de Engenheiro Coelho, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, participou na manhã desta terça-feira (13), da inauguração do Hospital Veterinário do Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp). O evento teve a presença do reitor do Unasp, doutor Martin Kuhn; do vice-reitor para educação superior do Unasp, doutor Afonso Ligório Cardoso; do diretor do Campus, doutor Carlos Ferri; do coordenador do curso de medicina veterinária, doutor João Paulo Rodrigues Bittencourt Aranega, além de outras autoridades do município e de cidades vizinhas.

Doutor Zeedivaldo falou sobre a importância da universidade e do hospital para a comunidade de Engenheiro Coelho. “Esse é um presente para nós: termos uma faculdade como Unasp e um hospital veterinário como esse dentro do nosso município. Feliz a cidade que tem um campo do Unasp”.

O prefeito aproveitou para falar sobre as ações relacionadas a saúde animal, através do Projeto Melhor Amigo. “Em breve, vamos inaugurar na cidade o nosso centro de apoio, o Pet Container. Vamos assinar hoje mais um convênio com a universidade, que vai trazer benefícios para a nossa população e para a causa animal”.

O doutor Ferri agradeceu a presença dos alunos, como sendo a principal razão para a existência do hospital. “Vocês são a razão da existência desse prédio e do curso de medicina veterinária. É um sonho que se torna realidade e uma perspectiva imensa para o Unasp, para o curso de medicina veterinária e para comunidade”.

O coordenador do curso, doutor Aranega, salientou a importância do médico veterinário para a sociedade. “A nossa profissão não se entende só ao cuidado com os animais. O médico veterinário também cuida da saúde das pessoas, seja na parte de saúde pública; na parte de zoonoses, que são as doenças transmitidas dos animais para os seres humanos e a covid-19 está aí como um exemplo disso; também temos a área de produção de alimentos, na parte de inspeção dos produtos de origem animal. E, o médico veterinário participa ativamente dessas áreas”.

Ao falar com os alunos, doutor Aranega ressaltou a importância do hospital na formação dos alunos. “Até hoje vocês são só veterinários. A partir de hoje, com a inauguração do hospital, vocês vão se tornar médicos veterinários. Pois é dentro do hospital que o aluno se torna médico de verdade”.

Convênio

Durante a inauguração, o prefeito, Doutor Zeedivaldo e reitor do campus, doutor. Kuhn, assinaram um termo de intenção de cooperação entre o Unasp e a prefeitura. Esse é o primeiro passo para a formalização de um convênio, que vai trazer muitos benefícios para a população da cidade, como: consultas, intervenções cirúrgicas, atendimento hospitalar para animais domésticos, além de apoio em campanhas de vacinação e castração, entre outros.