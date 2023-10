O que é uma moega de grãos e como as portas rápidas auxiliam na segurança dos locais

CEO da Rayflex ressalta que equipamento auxilia na diminuição de perda de matérias-primas e na contenção de pó emitido no ambiente

Indispensáveis para a indústria agrícola, a moega de grãos, como o nome mesmo sugere, é um equipamento que tem a função de receber, moer e armazenar grãos. Trata-se de uma grande máquina metálica, inserida em uma linha produtiva em conjunto com equipamentos de pré-limpeza, secadores, transportadoras e outros que auxiliam o acondicionamento e o processamento desses produtos agrícolas.

Conhecida também como espaços confinados, precisa preservar a qualidade dos armazenados, ou seja, deve estar inserida em um ambiente limpo e livre de impurezas e, por esta razão, se faz necessário o uso de portas rápidas que possam barrar a passagem de sujeiras e agentes contaminantes. Segundo Giordania Tavares, CEO da Rayflex, referência nacional na fabricação de portas rápidas no Brasil e América Latina, durante o processo de carga e descarga de grãos, é comum que ocorram muitas perdas de matérias-primas, em especial com os triturados. “A moega de grãos vai ajudar a evitar essas perdas, além de ter um papel fundamental para conter o pó emitido pelos triturados, que podem ocasionar a poluição do ar, tanto interno como externo”, avalia.

A executiva explica que o pó exalado no ar proveniente dos grãos triturados precisa ser captado rapidamente e, por isso, contar com uma barreira que impeça a saída para o ar externo é fundamental, tanto para manter a salubridade dos funcionários e da moega, como também evitar a poluição do ar. “Não é de hoje que o processo de logística de grãos vem preocupando profissionais do agronegócio e o CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente”, comenta. “Os principais riscos estão relacionados a explosões, inalação da poluição ou de fungos e bactérias alocados na poeira, que podem causar doenças diversas e problemas crônicos para o pulmão, como asma, bronquite e alergias”, completa.

E como uma porta para moega pode ajudar? A porta rápida é capaz de exercer praticamente todos os cuidados indicados pelo CONAMA. Por suas rápidas abertura e fechamento, feitas de forma automática, a porta para moega impede que ocorra a troca de ar entre o ambiente interno e o externo. “As portas rápidas Vectorflex foram projetadas exclusivamente para locais externos que sofrem com a incidência de vento. Com excelente vedação, evitam a entrada de poeira, insetos, roedores, pombos e outras pragas, além da proteção em caso de chuvas. O equipamento também possui fotocélula tipo barreira de luz entre as colunas, fazendo com que a porta se abra caso alguém passe durante o seu fechamento, evitando assim maiores acidentes”, finaliza Giordania.

Criada em 1988, a Rayflex Industrial é líder do mercado nacional de portas industriais com fabricação nacional. Atua em todos os estados do Brasil e na América Latina nas indústrias alimentícias, farmacêuticas, automobilísticas, metalúrgicas, no agronegócio, além de galpões e centros logísticos de distribuição. É especializada em portas rápidas, abrigos e niveladoras para docas, desenvolvidos especialmente para isolamento e segurança dos mais variados ambientes industriais e logísticos.