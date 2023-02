O que o Brasil deve fazer para se tornar uma referência tecnológica?

Apesar de ser o 10° país que mais investe em tecnologia no mundo, de acordo com dados do Estudo Mercado Brasileiro de Software 2022, o Brasil ainda possui um grande caminho para se estabelecer dentro do cenário internacional de tecnologia e possibilitar que os grandes talentos não sejam levados para outros países.

Com o crescimento da necessidade de mão de obra especializada em paralelo ao investimento feito, se notou que a velocidade em que as faculdades formam os alunos e a taxa de porcentagem dos graduandos não será suficiente para suprir a lacuna de profissionais hoje existente e que deve chegar à quase 800 mil em 2025.

Entretanto, existem áreas que já necessitam de maior atenção do país no setor tech, como inteligência artificial e cibersegurança. A falta de profissionais especificamente destas duas áreas pode atrasar o desenvolvimento tecnológico do país em diversas frentes, assim como o crescimento das empresas.

Outro fator de preocupação para este ano é a ida dos pesquisadores e profissionais do segmento para outros países, devido a oportunidade de ter melhores remunerações. Esses profissionais têm buscado oportunidades em outras nações, como Estados Unidos, Alemanha e Japão.

Como acelerar a formação sem comprometer a qualidade

Não existe uma fórmula perfeita para que o país forme mais profissionais de tecnologia em menos tempo, porém, com a democratização do acesso à informação, muitas pessoas têm iniciado os estudos por conta própria, através de cursos online, pagos ou gratuitos, disponíveis na internet.

Esses fatores podem aumentar a velocidade em que mais profissionais conseguem entrar no mercado de trabalho, e diminuem a lacuna de vagas, mas não deve ser o único caminho.

O investimento público e também privado para a criação de novos cursos técnicos e faculdades, além da exploração também em mídia, para que os jovens se interessem cada vez mais por tecnologia. Isso pode ajudar a segmentar o caminho para um futuro em que os talentos permaneçam no Brasil, com salários condizentes às suas habilidades.

Futuro

Não é que o Brasil não faça investimentos em tecnologia, mas diversos cenários devem caminhar juntos para que uma nação se torne uma referência neste mercado. O país ainda precisa se desenvolver na questão estrutural, para que possa alcançar maiores patamares.

A chegada do 5G pode influenciar positivamente neste quesito, pois, apesar de ser o 10° país com mais investimentos em tecnologia globalmente, o Brasil possui um dos custos mais altos de internet fixa do mundo, segundo dados estudo divulgado pelo site Cupom Válido, plataforma de descontos online, com dados da Speedtest e Statista sobre a velocidade de internet no mundo.

Por fim, não existe uma resposta única para que o Brasil possa alavancar a tecnologia como um todo no país, mas seguramente o avanço deste cenário passa por investimentos públicos e privados, pela capacitação dos profissionais e por remunerações condizentes com o mercado.