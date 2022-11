O time de voleibol feminino da Estância de Amparo entrou em quadra neste domingo

O time de Amparo levou a melhor pelo placar de 3 a 2 com parciais de 28

a 25, 17 a 25, 19 a 25, 25 a 20 e no tie briek por 15 a 9. A equipe

está na briga pela classificação para a fase final da competição.

Amparo contou com Gabriela, Paladini, Jady, Michele, Helloá, Lívia,

Duda, Giovanna, Manu, Sarah, Vitória e Marcela. A técnica foi

Alessandra.

“O voleibol feminino de Amparo conta com todo o nosso apoio. Os

treinos acontecem no Bolão e estamos preparando não só equipes

competitivas, mas, meninas como cidadãs, através da disciplina do

esporte”, ressaltou o secretário de Esporte e Juventude, Luciano

Antonacci – Tucão.

