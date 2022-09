O time XBAll é o grande campeão do 1º Campeonato de Basquete 3×3 de Engenheiro Coelho

O time XBAll é o grande campeão do 1º Campeonato de Basquete 3×3 de Engenheiro Coelho, realizado pela Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, na tarde de domingo (11), através da Secretaria de Esporte e Lazer. O campeonato aconteceu na quadra de basquete, instalada no lago municipal.

O Xball, formado pelos jogadores Maycon, Clayton, Ricardo e Itamar, ganhou o título após vencer o time do Danger Skill, pelo placar de 15 a 8. A disputa pelo terceiro e quarto lugar aconteceu entre o time dos Rabbits e dos Winks. O terceiro lugar ficou para o Rabbits, após a vitória por 9 a 7.

As disputas no basquete 3×3 acontece entre 3 jogadores, num espaço equivalente a meia quadra. Cada partida acaba em um tempo 10 minutos ou até uma das equipes completar 21 pontos. Em caso de empate, acontece a prorrogação, onde a equipe vence após abrir uma vantagem de 2 pontos no placar.

O prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda ao lado do vice-prefeito, Adézio Dias, do diretor de esportes, Edivon Filho Soares dos Santos e do superintendente de esportes, Diogo Mansur, entregou medalhas e troféu aos atletas.

Dr. Zeedivaldo aproveitou a oportunidade e agradeceu a participação de todos no campeonato. “Muito obrigado por vocês comparecerem e participarem desse campeonato novo aqui na cidade. Não sabia que tínhamos tantos atletas apaixonados pelo basquete aqui. Parabéns a todos que participaram”, agradeceu o prefeito.

Durante sua fala, o prefeito aproveitou a oportunidade para anunciar a instalação de mais uma quadra de basquete 3×3 na cidade. “Nos próximos dias nós vamos inaugurar outra quadra dessas no bairro Luiz Fávero. Assim, outras pessoas podem praticar esse esporte na cidade. Ampliando o número de jogadores para uma segunda edição desse campeonato”, concluiu o prefeito.