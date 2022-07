OAB SP e Sebrae-SP oferecem cursos gratuitos para capacitar a advocacia em gestão de negócios

Com milhares de profissionais do Direito chegando ao mercado de trabalho anualmente, uma das principais lacunas dos recém-formados é a falta de competências em gestão de negócios, disciplina que não é tratada na maior parte das faculdades. Pesquisa realizada em 2021* aponta que cerca de dois terços dos profissionais no país trabalham de forma autônoma, sem relação formal com escritórios ou empresas. Com o propósito de criar um instrumento de apoio a novos empreendedores da advocacia, oferecendo suporte necessário para que os profissionais tenham acesso às melhores práticas, a OAB SP, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP), lançam o Programa Advocacia Empreendedora. O Programa possui três eixos de atuação: cursos online, cursos presenciais e lives. CURSOS ONLINE As formações 100% online têm o objetivo de preparar os profissionais para administrar seu negócio e empreender de forma inovadora e estratégica. São três trilhas de conhecimento: para advogado(a) autônomo(a), escritórios de advocacia, e empreendedorismo feminino. Para inscrever-se e obter mais informações, acesse: https://digital.sebraesp.com.br/parceiro/advocacia-empreendedora. Conheça cada uma das trilhas: Advogado(a) Autônomo(a) Esse módulo é voltado para aqueles que desejam abrir um negócio ou formalizar um negócio já existente. As aulas abordam os comportamentos empreendedores e ajudam o participante a estruturar o planejamento estratégico, controle financeiro, marketing e os caminhos para a formalização de uma empresa. Escritório de Advocacia A trilha é direcionada àqueles que querem inovar e ampliar seus conhecimentos nas principais áreas de gestão para se destacar no mercado: planejamento e estratégia, gestão financeira, gestão de pessoas e marketing. Empreendedorismo Feminino Essa jornada de aprendizagem estimula o empreendedorismo feminino e ajuda a mulher advogada na modelagem do negócio, planejamento estratégico, controle financeiro e negociação. CURSOS PRESENCIAIS São oferecidos cursos presenciais e temporários sobre empreendedorismo jurídico em algumas das mais de 250 Subseções da OAB SP, presentes em todo o estado de São Paulo. O participante deve acompanhar a disponibilidade das formações nas Subseções de seu interesse. LIVES Uma vez por mês é realizada live sobre um tema relevante de empreendedorismo jurídico na WebTV OAB SP, canal no YouTube da Secional. Participam um consultor especializado do Sebrae-SP e um convidado da Ordem paulista. Confira a programação, que está sujeita a alterações: 25/04: Gestão Empresarial na Advocacia: Desafios e Tendências (disponível neste link) 09/06: Empreendedorismo Jurídico (disponível neste link) 07/07 (18h-19h): Empreendedorismo Feminino na Advocacia (inscreva-se neste link) 11/08 (18h-19h): Marketing Jurídico na Advocacia 08/09 (18h-19h): Inovação: como ampliar a atuação no mercado 06/10 (18h-19h): Inteligência Emocional * Fonte: Pesquisa Datafolha realizada por telefone entre 26 de fevereiro e 8 de março de 2021, com 303 advogados brasileiros adultos que possuem telefone no cadastro geral da classe, em todas as regiões e estados do país. A margem de erro é de seis pontos percentuais, para mais ou para menos, para o total da amostra.