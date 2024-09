OAB SP inaugura Casa da Advocacia em Jaguariúna na quarta-feira (25)

A OAB SP (Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo) inaugura, nesta quarta-feira (25), a nova Casa da Advocacia e Cidadania de Jaguariúna, sede da 232ª subseção da Ordem paulista. A presidente da entidade, Patricia Vanzolini, participará da cerimônia, a partir das 18h.

Após a troca de imóvel, o novo prédio da subseção está localizado na Rua Júlia Bueno, número 651, no Centro. O espaço faz parte do conceito da nova era das Casas da Advocacia, promovida pela atual gestão da Secional, e contará com uma estrutura mais moderna e confortável para receber a advocacia da região e também atender a população local que utiliza os serviços da Assistência Judiciária.

Jaguariúna tem mais de 400 profissionais inscritos na OAB SP, e a Subseção é presidida por Maria do Carmo Abrucezi Santiago.

SERVIÇO

Inauguração da Casa da Advocacia de Jaguariúna

Data: quarta-feira, 25 de setembro, às 18h.

Endereço: OAB Jaguariúna – Rua Júlia Bueno, 651 – Centro

SOBRE A OAB SP

Fundada em 22 de janeiro de 1932, a OAB SP é a maior Secional do Brasil, com mais de 450 mil profissionais inscritos, quase 5 mil estagiários e 33 mil sociedades inscritas. Mantém mais de 90 comissões atuantes, entre permanentes e especiais, que desenvolvem trabalhos de estudo e aperfeiçoamento da legislação, além de zelar pela Advocacia paulista e pelos cidadãos. São 915 postos de atendimento espalhados por todo o Estado, incluindo a Secional e as 251 Subseções, e 241 pontos de Certificação Digital. A entidade promove, com exclusividade, a representação, defesa, seleção e disciplina da Advocacia. Ao defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos e a justiça social, contribui com a consolidação das instituições democráticas e da cidadania brasileira.