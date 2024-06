Obra analisa direitos familiares sob o viés da afetividade

Doutor em Direito, Caio Morau se debruça sobre as uniões poligâmicas, concubinárias, incestuosas e outros modelos que hoje reivindicam reconhecimento

Com o intuito de aprofundar os aspectos constitutivos da afetividade familiar, o doutor em Direito Caio Morau assina livro em que analisa modelos de uniões cujo reconhecimento é reivindicado por setores da sociedade, como as poligâmicas, concubinárias e incestuosas.

Em Direito de Família e Princípio da Afetividade, lançamento da Almedina Brasil, o autor investiga se toda e qualquer união, de duas ou mais pessoas, em que haja afeto, deve ser juridicamente reconhecida pelo ordenamento brasileiro, ou se há outros critérios preponderantes para essa análise.

O estudo leva em conta as rápidas e importantes transformações dessa área do Direito Privado e tem apoio de outros ramos do conhecimento, como a filosofia, a sociologia e a antropologia. Segundo Morau, o princípio da afetividade é reputado como o mais importante do Direito de Família, mas, ao mesmo tempo, tem seu significado negligenciado, o que demanda aprofundamento nas raízes desse elemento.

Ao longo dos capítulos, o autor busca responder qual a natureza da afetividade, se é objetiva ou subjetiva, permanente ou efêmera, positiva ou negativa, racional ou sentimental, se coincide ou não com o amor, e qual posição ocupa com relação a outros sentimentos humanos. Também aborda sobre a atribuição de direitos aos concubinos, patrimonialismo, monogamia como premissa para o reconhecimento das uniões, prevalência da poliginia face à poliandria, benefícios sociais da proibição de uniões incestuosas, entre outros temas.

Direito de Família e Princípio da Afetividade se propõe a averiguar se as uniões não-convencionais são nocivas ou não para os seus membros, para os eventuais filhos, e se contribuem ao bem comum. Caio Morau traz à discussão jurídica elementos indispensáveis para a compreensão do que é a afetividade e qual o seu papel no reconhecimento ou não de determinadas formações familiares.

Ficha técnica

Livro: Direito de Família e Princípio da Afetividade

Autor: Caio Morau

Editora: Almedina Brasil

ISBN: 9788584937257

Páginas: 420

Formato: 23x16x1,9cm

Preço: R$ 99,00

Onde encontrar: Almedina Brasil | Amazon

Sobre o autor

Caio Morau é Doutor, Mestre e Bacharel em Direito pela USP. Professor da Universidade Católica de Brasília. Diretor Nacional de Assuntos Legislativos da ADFAS. Servidor do Senado Federal. Advogado, árbitro e parecerista.

Sobre a Almedina Brasil

Fundada em 1955, em Coimbra, a Almedina, hoje integrada ao Grupo Editorial Alta Books, orgulha-se de publicar obras que contribuem para o pensamento crítico e a reflexão. Líder em edições jurídicas em Portugal, a editora publica títulos de Filosofia, Administração, Economia, Ciências Sociais e Humanas, Educação e Literatura. Em seu compromisso com a difusão do conhecimento, ela expande suas fronteiras além-mar e hoje traz ao público brasileiro livros sobre temas atuais, em sintonia com as necessidades de uma sociedade em constante mutação.

