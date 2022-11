Obra da Praça da Capela entra na reta final

Quem passa pela Praça Antonio Giovani Lanzi, na Capela, já vê um novo cenário por conta das obras que estão sendo realizadas no local. Os serviços estão avançando e a previsão é de que a obra seja entregue para a Prefeitura nos primeiros dias de dezembro.

A instalação do novo piso da Praça da Capela está praticamente concluída, assim como os acabamentos dos canteiros. O paisagismo será feito pela Prefeitura com a ajuda da iniciativa privada. A praça terá duas fontes: a ornamental e a interativa que terá 12 jatos de água. Uma ponte será instalada sobre a ponte luminosa, além de novos bancos, mesas e iluminação.

A reforma da praça é de responsabilidade da JRBM Engenharia Ltda, com sede em Mogi Guaçu, e tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade. O projeto contempla novo piso, bancos, fonte interativa e ornamental, iluminação funcional e ornamental, além de paisagismo. Além disso, acontece a reforma do antigo prédio do Procon que abrigará o Muralha Digital, complementando a revitalização da Praça da Capela.

A melhoria está sendo feita com verba de R$ 1,5 milhão proveniente de emenda do deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania). O restante é contrapartida do município.