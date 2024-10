Obra de construção de tanque de desinfecção na ETE Barão Ataliba Nogueira avança

A Prefeitura está construindo um tanque de desinfecção e uma unidade de armazenamento e dosagem de hipoclorito de sódio na ETE (Estação de Tratamento de Esgotos) do bairro Barão Ataliba Nogueira. A obra, que tem investimento de R$ 229.500,00 de recursos do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) da Caixa Econômica Federal, vai melhorar o tratamento dos efluentes do distrito.

A obra está sendo executada pela empresa Construtora Mariah & Engenharia LTDA, que foi vencedora do processo de licitação, e tem prazo previsto de quatro meses para conclusão. A base dos tanques de cloro e a parte de alvenaria da casa dosadora já foram finalizadas. O tanque de desinfecção, com capacidade para 65 mil litros, contará com guarda-corpo em fibra e escada de inox.

A casa dosadora será responsável pelo armazenamento e dosagem do hipoclorito de sódio, composto por dois tanques de mil litros e duas bombas dosadoras, além de um chuveiro de emergência lava-olhos. A cobertura da estrutura será em metal.

O bairro Barão Ataliba Nogueira compreende mais de mil economias e conta com um sistema completo de coleta e tratamento de esgoto. O novo sistema de desinfecção garantirá o tratamento adequado dos efluentes, eliminando coliformes fecais e totais conforme as exigências ambientais e é parte de um planejamento de longo prazo que atenderá a população pelos próximos 30 anos.