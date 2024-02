Obra de infraestrutura urbana prossegue na Rua Tarquinio dos Santos com instalação de pavimentação asfáltica

A Prefeitura prossegue com os trabalhos de infraestrutura urbana no entorno da Lagoa do Sesi, no Jardim Veneza, na Zona Leste de Mogi Guaçu. Nesta segunda-feira, 19 de fevereiro, a Rua Tarquinio dos Santos recebeu os serviços de pavimentação asfáltica. Ao todo serão pavimentados 303,27 metros lineares de extensão da via, na qual já foram implantadas novas guias e sarjetas.

Depois, o trabalho será feito em 48,91 metros lineares da Rua Severino Brunelli, via que também já ganhou a instalação de guias e sarjetas. Além disso, o trabalho de pavimentação asfáltica foi executado ainda em 207,80 metros lineares da Rua Antonio Carlos de Campos até o cruzamento com a Rua Amélia Bellini. Nesta rua já foram feitas a instalação de guias e sarjetas e a construção do ramal de galeria com duas bocas de lobo para escoamento de águas pluviais.

A nova infraestrutura de pavimentação asfáltica no entorno da Lagoa do SESI é realizada com apoio do Governo do Estado. O valor do convênio foi conquistado através de emenda parlamentar do deputado federal Carlos Sampaio, com intermediação do vereador Natalino Tony Silva