Obras antienchentes são feitas no Zerão e Maria Beatriz

Com o objetivo de reter as enchentes e alagamentos e em atenção às mudanças climáticas, a Prefeitura já executa a implantação de um amplo sistema de drenagem interligando o bairro Maria Beatriz e o Complexo Esportivo “José Geraldo Franco Ortiz”, na Zona Sul.

Nesta sexta-feira (22), as equipes trabalhavam na construção de um muro próximo ao kartódromo. No local será construído um piscinão que terá capacidade para armazenar cerca de 1,5 milhão de litros de água das chuvas, além de uma estrutura que permitirá o escoamento de maneira gradativa.

Ainda próxima a obra, no cruzamento entre a avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos e a SP-147, a Prefeitura fez um jardim drenante. O serviço consiste num aterramento com vegetação nativa ou adaptada, combinado a uma camada de solo e cascalho que ajudam a filtrar e infiltrar a água da chuva. Durante uma tempestade, a água da chuva é direcionada para os jardins de chuva através de calhas ou tubulações. Uma vez lá, a água é absorvida pelo solo e pelas plantas, filtrando impurezas e reduzindo a quantidade de escoamento superficial.

A outra obra está em execução no bairro Maria Beatriz, em uma área situada entre a rua Cézar de Freitas e o cruzamento das ruas Afonso Arcuri e Juvenal Toledo. No local são construídos gabiões, uma espécie de muro formado por rochas.

“Na prática, a junção desse amplo sistema visa atender a necessidade de mitigação do risco de inundações no bairro, resolvendo o problema de alagamentos na região durante os períodos de chuvas intensas”, explicou o prefeito Paulo Silva. Na sequência, a terceira obra integrada ao sistema de drenagem, será feita na região das quadras “Três Marias”, no Zerão. As obras recebem investimentos de cerca de R$ 4 milhões.