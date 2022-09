Obras ao entorno de Centro de Educação Infantil inibem aproximação de capivaras

A Prefeitura está executando duas obras ao entorno do CEI (Centro de Educação Infantil) “Wilma de Toledo Barros Munhoz”, no Parque Felicidade, que tem como objetivo evitar a aproximação de capivaras e, consequentemente, de carrapatos estrela que transmitem Febre Maculosa.

As equipes trabalham na execução de um calçamento ao entorno da escola e também na colocação de um gradil em frente ao jardim para evitar que os animais se alojem no local à noite e aos finais de semana.

A unidade escolar foi construída bem próxima a uma APP (Área de Preservação Ambiental) que conta com a presença de um corpo d’água, favorecendo a presença de capivaras. Desta forma, todas as intervenções passaram antes por uma vistoria e autorização dos órgãos ambientais do município. Além disso, as obras já haviam sido discutidas no fim do mês passado em uma reunião que contou com a presença de diversos setores da Prefeitura e também de profissionais e especialistas da Coordenadoria Estadual de Vetores e do Centro Técnico Regional de Campinas da Coordenadoria de Fiscalização da Biodiversidade da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo.