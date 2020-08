OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA MEDICINA DEVEM SER CONCLUÍDAS EM SETEMBRO

As obras de construção do novo prédio que abrigará o curso de Medicina da Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro” deverão ser concluídas em setembro e entregues, no mais tardar, em outubro, dentro do prazo contratual.

Antecipando sua utilização, a edificação atenderá a Faculdade de Medicina a partir do 3º semestre do curso – que começou em 2020 com completa infraestrutura para os dois primeiros anos. A duração total do novo curso é de seis anos.

Dentre outros serviços, na etapa atual da obra está sendo assentado o piso de porcelanato, instalados os caixilhos das janelas e aplicado reboco nas paredes externas. Ao final serão pintadas as paredes de blocos e pré-moldados e será construída a calçada externa, concluindo a construção.

Esta é, na verdade, uma das fases do projeto. Terminadas as obras de edificação, que incluem as instalações hidráulicas e elétricas, uma segunda fase será contratada para a instalação de paredes internas de drywall para a divisão dos ambientes e dispositivos de acessibilidade.

O novo bloco foi projetado para atender o curso de Medicina já nos próximos semestres. O térreo dois pisos. No térreo funcionarão a sala dos professores e as tutorias. O pavimento superior abrigará as salas de aulas, Laboratórios de Simulação Realística e Laboratório de Habilidades Médicas.