Obras de infraestrutura no Domênico Bianchi serão iniciadas

Melhorias em infraestrutura urbana. A Secretaria de Obras e Habitação Popular emitiu, na segunda-feira (14), a ordem de serviço para execução das obras de pavimentação asfáltica no loteamento Domênico Bianchi, na zona Norte.

Com essa autorização, a empresa Constel Construtora e Pavimentação Eirelli passa a contar com o prazo de até cinco dias para o início das atividades. Os serviços deverão ser concluídos no prazo de três meses. Essa etapa só foi possível devido ao término da licitação e a assinatura de contrato entre a Prefeitura e a construtora na quinta-feira (10).

De acordo com a Secretaria de Planejamento Urbano, o projeto prevê o asfaltamento e a construção de guias e sarjetas. Recentemente, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) concluiu a instalação da rede de abastecimento de água e de coleta de esgoto.

Na prática, as obras ocorrerão em cerca de seis ruas que, somadas, possuem pouco mais de 4,1 km de extensão em uma área de aproximadamente 55 mil m².

Através de recursos próprios da Prefeitura, os investimentos que totalizam R$ 391.423,27 é uma das obras mais aguardadas na zona Norte e deverá beneficiar 92 famílias. O loteamento surgiu em meados da década de 90 e desde 2009 faz parte do Programa Municipal de Regularização Fundiária, quando a Prefeitura passou a executar as ações de regularização da área. Nesses últimos anos, os 87 lotes foram individualizados e, atualmente ocorre a titulação dos moradores, ou seja, quando as famílias passam a ser registradas como proprietárias dos terrenos.

Vias beneficiadas com pavimentação asfáltica

Rua Sebastião Rodrigues da Silva

Rua Jessé Novaes Cortez

Rua Três

Rua Guilhermina Rosa Bataglia

Rua Cinco

Rua Seis