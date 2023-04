Obras de revitalização do Morro do Cruzeiro estão próximas da fase final

As obras de reforma e revitalização do Morro do Cruzeiro, também conhecido como Morro da Asa Delta, estão avançadas e bem próximas da fase final. O trabalho foi iniciado no ano passado e os recursos financeiros são oriundos do MIT (Município de Interesse Turístico) do Governo do Estado de São Paulo.

Com 1.240 metros de altitude, o Morro está situado no bairro Forões e tem acesso pelo bairro Barão Ataliba Nogueira, na altura do km 175 da Rodovia SP 352 (Itapira x Jacutinga), na Estrada Municipal Orlando Zancheta. Muito explorado no passado para saltos de voo livre, possui uma das mais belas vistas da região e um grande potencial de exploração turística.

A empresa responsável pela obra é a TKS Construtora Comércio e Locações Ltda Epp que foi a vencedora da licitação ao apresentar a proposta no valor de R$ 615.924,92. Já foram executados o piso em concreto armado para facilitar o acesso ao topo do morro e a circulação dos turistas, a reforma geral da lanchonete – inclusive com novos azulejos e pisos, nova caixa d’água, uma pia e portas, pintura geral e instalação de bancos de concreto ao redor da mesma –, reformas dos sanitários com troca de pisos, azulejos, bacias, lavatórios, portas e janelas e pintura externa, um muro de arrimo na área do estacionamento (porque houve a necessidade de escavação do talude) e a construção de uma fossa séptica em local estratégico.

Conforme informou o secretário de Obras Antônio Carlos Andrigo Ferreira, ainda serão instaladas novas placas de sinalização, haverá a construção de uma cruz de concreto próximo à lanchonete, a reconstrução do portal de entrada e do portão, instalação de piso intertravado e guias pré-moldadas depois do portal e plantio de grama em toda a área. Por fim, também serão instaladas câmeras de monitoramento.