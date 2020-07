Obras de revitalização e modernização da Praça da Justiça chegam à 2ª fase

As obras de revitalização e modernização da Praça da Justiça, localizada no bairro Jardim Galego, continuam. Na tarde de ontem, 14, as equipes realizaram a pintura da quadra poliesportiva construída no local.

Na 1ª etapa da obra foi executada limpeza, calçamento, ciclo faixa, quiosques, mesas e bancos. O conjunto de melhorias também contempla playground e academia ao ar livre que estão sendo construídos.

A 2ª etapa inclui ainda a manutenção dos postes de iluminação, alambrado no entorno da quadra, bancos, bebedouros, lixeiras e paisagismo.