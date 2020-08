Obras do Centro de Acolhimento aos Animais do Município de Itapira estão avançadas

As obras de construção do Centro de Acolhimento aos Animais do Município de Itapira (CAAMI) continuam em andamento. O projeto contempla dois prédios, sendo um para abrigo e cuidado dos animais e outro para a administração do local.

O prédio administrativo contará com oito salas, três banheiros e duas áreas de confinamento. Já no prédio destinado ao acolhimento dos animais serão construídas trinta salas com áreas de sol e de descanso, sala para atendimento veterinário, sala de banho, depósito, banheiro, gatil e também área comum para os animais.

Já foram executados os serviços de fundação, alvenaria e revestimentos. E agora está em andamento a construção da cobertura, parte hidráulica, esquadrias e sistema de esgoto. A obra ainda propõe a instalação da parte elétrica, pórtico de entrada, pintura, alambrado e paisagismo.

Os recursos financeiros utilizados na obra são de emenda parlamentar do Deputado Barros Munhoz e a empresa responsável é a Lagotela Eireli.