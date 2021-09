Obras na Avenida Tancredo Neves

A Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade realiza hoje, em 14 de setembro, serviços de recapeamento asfáltico em trecho da Avenida Presidente Tancredo Neves, em todo o entorno da Praça do Rotary. As melhorias serão feitas ao longo de 510 metros lineares, recuperando parte da via amplamente castigada pela ação do tempo. Um aporte de R$ 240 mil.

O trabalho realizado neste início de semana dá sequência a outras três intervenções similares já concluídas nos últimos sete dias. A primeira delas foi feita na última segunda-feira, ponto facultativo do Feriado da Independência, com renovação de asfalto em 300 metros lineares da rotatória do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos (HMTR), que liga as avenidas dos Trabalhadores, Padre Jaime e Mogi Mirim. Um investimento de R$ 150 mil feito, a exemplo dos demais, a partir da reprogramação de convênios firmados com o Governo Federal.

Em seguida, 350 metros da Rua Izalino Lealdini Osalo, no bairro Jardim Bela Vista, via em que está instalado o Centro de Saúde Dr. José Seixas Pereira, foram recapeados. O recurso financeiro necessário para as melhorias neste ponto foi de R$ 170 mil. Outros R$ 250 mil foram aplicados em asfalto novo na terceira obra: 440 metros lineares da Rua Francisco Franco de Godoy Bueno, que liga o Buriti Shopping à Avenida Brasil.

“Estamos fazendo uso de sobras do investimento previsto para obras na Avenida Brasil e Avenida dos Trabalhadores. A intenção é estender os serviços ainda a outros pontos de alto fluxo e que demandam melhorias urgentes”, destacou o secretário da pasta, José Antonio Ortiz Bueno.