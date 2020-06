Obras na Rota dos Imigrantes provocam mudanças no trânsito a partir de segunda – Holambra

A Prefeitura dá início nesta segunda-feira, dia 29 de junho, a mais uma intervenção que faz parte da segunda etapa das obras de remodelação de uma das principais vias do município, a Rota dos Imigrantes. O trabalho, que deve durar cerca de 30 dias, vai provocar alterações no trânsito na região do semáforo.

Durante este período será construída uma passagem elevada de pedestres no cruzamento com a Rua Dr. Jorge Latour. A circulação de veículos no trecho se dará de maneira parcial. Nos primeiros quinze dias o tráfego será interrompido no sentido Portal Turístico. Na quinzena seguinte, o bloqueio acontece no sentido Praça da Cachoeira. O local estará sinalizado e agentes do departamento municipal de Segurança e Trânsito estarão no local para orientar os motoristas. O trânsito de pedestres ficará liberado.

“Para que as melhorias propostas aconteçam, a obra é e essas alterações temporárias são necessárias. Pedimos cautela e compreensão para os moradores durante o processo de execução do serviço”, explicou o diretor de Obras e Desenvolvimento Urbano e Rural, Kahlil Barbosa.

Perto dali, em outro trecho da mesma via, a Prefeitura inicia também no dia 29 obras de mobilidade no trecho compreendido entre o Memorial do Imigrante e o Portal. Principal acesso à cidade, o local receberá ciclofaixas, passagens elevadas e iluminação ornamental. Nesta área não haverá interrupção ou mudanças no tráfego de veículos.

Remodelação da Rota dos Imigrantes

A segunda etapa do processo de remodelação da Rota dos Imigrantes conta com a substituição do calçamento atual por bloco intertravado, instalação de ciclovia, de rampas de acessibilidade, passagem de pedestres e recapeamento da via. Contempla ainda paisagismo, instalação de mobiliário urbano e iluminação ornamental. As ações dão continuidade a obras já concluídas no primeiro trecho, do Boulevard Holandês à Rua Gildo Grigol.

O projeto de remodelação da Rota dos Imigrantes é resultado de um investimento de cerca de R$ 2 milhões obtido pela Prefeitura junto à Secretaria de Turismo do Estado por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, o DADE.