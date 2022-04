Obras realiza melhorias nas estradas rurais do Jatobazeiro e da Roseira

Nesta semana, equipes da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) realizam manutenção das estradas rurais de Mogi Guaçu. Uma equipe executa o trabalho no bairro do Jatobazeiro e outra no bairro da Roseira. Na sequência, o serviço será feito nos bairros do Mato Seco e Santa Rita.

O serviço inclui a passagem de máquina de nivelamento das ruas com a finalidade de tapar os buracos e, assim, melhorar a qualidade de vida dos moradores e facilitar o transporte evitando os problemas de locomoção nos bairros.

A Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade tem executado frequentemente a manutenção das estradas rurais do município como, por exemplo, Mombaça, Rio das Pedras, Chácaras Alvorada, Itaqui, Cercado Grande, Lagoa dos Patos e Graminha.

“Mogi Guaçu possui uma grande área rural que precisa de manutenção constante, por isso, temos priorizado esse trabalho de nivelamento das ruas, evitando que os usuários enfrentem dificuldades de tráfego”, comentou o secretário da pasta, José Antonio Ortiz Bueno.