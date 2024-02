Oficina de Bem-Estar e Convivência Para Gestantes em Engenheiro Coelho – Inscrições Reabertas

Da Redação

A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho anunciou a reabertura das inscrições para a aguardada Oficina de Gestante, após uma demanda inicial menor do que o esperado. Com um conjunto de atividades pensadas para promover o bem-estar e fortalecer os laços familiares, a iniciativa visa oferecer um espaço de convivência e aprendizado para as gestantes do município.

As inscrições, que haviam sido abertas em janeiro, agora estão novamente disponíveis para aquelas que desejam participar das diversas atividades oferecidas. As sessões da oficina ocorrerão ao longo de 3 a 4 meses, com encontros semanais que incluem palestras temáticas, oficinas de artesanato, rodas de conversa, momentos de relaxamento, massagens, entre outras atividades afins.

O objetivo principal da oficina é criar um ambiente propício para fortalecer os laços familiares e promover o bem-estar individual e coletivo das participantes. As atividades foram cuidadosamente planejadas para proporcionar momentos de aprendizado, descontração e integração entre as gestantes da comunidade.

As inscrições podem ser realizadas no CRAS de Engenheiro Coelho, nos seguintes horários: das 8h às 11h30 e das 13h às 18h. Além disso, os interessados também podem se inscrever através do telefone 3857-9427.

Participe dessa jornada de bem-estar e convivência! Não perca a oportunidade de fazer parte desta iniciativa que visa o fortalecimento e o cuidado com a saúde física e emocional das gestantes do município.