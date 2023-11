“Oficina Resolve” na resolução, em tempo real, do ENEM

Nossos professores estarão na “Central Oficina de Correções”, no próximo domingo,

para resolver e comentar as questões do primeiro dia de Exame

Os professores do Curso e Colégio Oficina do Estudante estarão reunidos, neste domingo, 5 de novembro

a partir das 18 horas, na “Central Oficina de Correções” para resolver cada uma das 90 questões de

Linguagens, Códigos, Ciências Humanas e suas Tecnologias para a resolução em tempo real do Exame

Nacional do Ensino Médio (ENEM).

“Esperar o gabarito oficial gera uma ansiedade enorme, por esse motivo, reunir nossos professores para

debater e resolver cada uma das perguntas é fundamental para acalmar quem prestará a prova e quer

saber logo a resposta e esclarecer as possíveis dúvidas que devem surgir”, explicou Wander Azanha,

diretor do Curso Pré-Vestibular da Oficina do Estudante.

A Redação também será assuntopara nossos professores da disciplina, afinal é um momentobastante esperado, já que diversos temas foram estudados e previstos ao longo do ano de estudo.

Um hotsite foi preparado, especialmente, para apresentar as respostas comentadas de todas as questões em tempo real.

💡 Dica do diretor: A Teoria de Resposta do Item (TRI) é o algoritmo usado pelo ENEM para estimar a

dificuldade das questões, avaliar o conhecimento, corrigir e dar a nota da prova. Embora, é relevante

lembrar que a Redação não é calculada da mesma forma e sim, a nota varia dentro de uma escala entre 0

e 1.000 pontos.

ENEM 2023

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), considerado o maior vestibular do Brasiil porque viabiliza

ingresso em instituições públicas país afora, acontecerá nos dias 5 e 12 de novembro e quase 4 milhões

de jovens estão inscritos para realizar a prova. O estado de São Paulo é o com maior número de

inscrições confirmadas, seguido por Minas Gerais.

A OFICINA DO ESTUDANTE

O Colégio Oficina do Estudante é uma instituição de ensino campineira, fundada em 1995. Originalmente,a proposta era atender estudantes que buscavam melhorar seu desempenho escolar ou aprofundar seus conhecimentos em disciplinas específicas. O trabalho individualizado, voltado efetivamente às necessidades de cada aluno, foi amplamente reconhecido por pais e estudantes dos principais colégios da cidade – fator principal do sucesso e rápido crescimento da Oficina. Já no seu segundo ano de funcionamento, foi criada a 1ª turma de Pré-Vestibular. O Curso é referência na preparação para as melhores universidades do Brasil e mais de 70% dos concluintes do Ensino Médio são aprovados nas principais universidades públicas do País. Considerada uma das maiores instituições de ensino de Campinas, a Oficina do Estudante conta com cinco unidades, sendo quatro de Colégio, onde são ofertados os ensinos Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio: duas na Avenida Brasil, Taquaral, Barão Geraldo e Jardim das Paineiras