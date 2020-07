OFICINAS CULTURAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO PARA O INTERIOR DE SÃO PAULO

<<<< INSCRIÇÕES ABERTAS >>>>

❗️PROGRAMAÇÃO DE AGOSTO❗️

OFICINAS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS: PROAC

On-line (Google Meet)

Inscrições até 27/7 pelo https://forms.gle/vW9tK38WFj1T23ea6

Este workshop, coordenado por Junior Cecon, orientará os participantes no desenvolvimento de projetos voltados ao ProAC Editais. Objetiva-se que, ao final dos encontros, os participantes estejam aptos a elaborar o seu projeto cultural, conforme as exigências contidas nesses editais. 50 vagas por turma.

Turma A: 3, 5, 10 e 12/8 – segundas e quartas-feiras – 14h às 16h

Turma B: 10, 12, 14 e 17/8 – segundas, quarta e sexta-feira – 18h às 20h

———————————————————————————–

OFICINA DE MÁSCARAS EM UPCYCLING (ON-LINE)

On-line (Google Meet)

Inscrições até 27/7 pelo https://forms.gle/2hyc75yi11mrEDjd8

Coordenada pelo artista visual Daniel Normal, a oficina propõe a criação de novas personas e seres através de máscaras, utilizando das técnicas de upcycling (que é o processo de criar algo novo e melhor a partir de itens antigos). Em contraste com a reutilização ou a reciclagem, o Upcycling usa materiais existentes para melhorar os originais. 20 vagas.

4 a 13/8 – terças e quintas-feiras – 17h às 19h

———————————————————————————–

POSSO TE INDICAR UM POEMA? – CLUBE DE LEITURA

On-line (Google Meet)

Inscrições até 27/7 pelo https://forms.gle/DnkCPF6JKBNTBxSLA

Os participantes desta oficina serão convidados a leitura de poemas clássicos e contemporâneos brasileiros, com breve exposição sobre os autores e sua obra, seguido de bate-papo com os participantes sobre impressões de leitura. Coordenação: Tadeu Renato. 50 vagas.

5 a 31/8 – segundas e quartas-feiras – 17h30 às 19h30

———————————————————————————–

OFICINA DE PRODUÇÃO CULTURAL

On-line (Google Meet)

Inscrições até 7/8 pelo https://forms.gle/HkRuY9q5MZBAT9aU7

A oficina abordará práticas atuais do mercado de eventos refletindo sobre como planejar, estudar a viabilidade do projeto, cronograma, gerenciamento e execução de todos os processos produtivos – da preparação à pós-produção -, considerando todas as relações e consequências causadas pelo distanciamento e o contexto político-social na pandemia de COVID-19. Coordenação: Júnior Guimarães. 30 vagas.

18/8 a 27/8 – terças e quintas-feiras – 18h às 20h

———————————————————————————–

OFICINA: FOTOGRAFIA E PERCEPÇÃO AMBIENTAL

On-line (Youtube e Google Meet)

Inscrições até 9/8 pelo https://forms.gle/xwwZjhhmveF5ytsPA

A oficina visa despertar a percepção ambiental por meio do desenvolvimento da linguagem fotográfica. Serão apresentados conceitos teóricos da linguagem e a proposta de construção de uma narrativa fotográfica a partir da percepção individual de cada participante sobre o ambiente que o cerca. Coordenação: Natália Vieira. 70 vagas.

11 a 14/8 – aulas gravadas disponíveis no canal de Youtube das Oficinas Culturais a partir das 16h; 26/8 – quarta-feira, encontro final ao vivo, via Google Meet.

———————————————————————————–

OFICINA: CONTANDO O CONTADO

On-line (Google Meet)

Inscrições até 9/8 pelo https://forms.gle/wYfmMjorpVxiY5u17

A oficina “Contando o Contado – As dimensões da Contação de Histórias” aborda o encanto, a importância e as técnicas da contação de histórias com elucidações comparativas entre mediação de leitura, leitura mediada e contação de histórias para formação de leitores e desenvolvimento humano. Coordenação: Vanderléia Barboza. 30 vagas por turma.

Turma A: 18, 20, 25 e 27/8 – terças e quintas-feiras – 18h às 20h

Turma B: 19, 21, 26 e 28/8 – quarta e sextas-feiras – 18h às 20h

———————————————————————————–

OFICINA DE VOZ: EXERCÍCIOS PRÁTICOS E TRABALHO COM TEXTO

On-line (Zoom)

Inscrições até 14/8 pelo https://forms.gle/KMP8Cu4MknRVhXPYA

Esta oficina, coordenada pela artista brasileira radicada na Itália Paula Carrara, aborda a expansão das possibilidades individuais e a introdução do uso da voz no teatro através de exercícios práticos que exploram a respiração e a ressonância, junto à leitura de fragmentos do “Livro do Desassossego”, de Fernando Pessoa. O objetivo é dissolver bloqueios que nos impeçam de conectar com a voz plena, pela disponibilização da musculatura e investigação da estrutura óssea e dos processos fonatórios, sempre em diálogo com a palavra. 30 vagas.

24 a 28/8 – segunda a sexta-feira – 9h às 11h

———————————————————————————–

Obs.: Lembramos que estão abertas ao público de todas as cidades as atividades e conteúdos dos diversos programas gerenciados pela Poiesis, como Oficina Oswald de Andrade, Casa das Rosas, Casa Mário de Andrade, Fábricas de Cultura e Programa de Qualificação em Artes. Confira no site http://poiesis.org.br/maiscultura.