OK Coworking comemora 4 anos de crescimento e superação

Espaço inovador cresceu mesmo em momentos de dificuldade como na pandemia

Há quatro anos Jaguariúna ganhava um espaço para negócios, caracterizado por um ambiente de trabalho compartilhado, inovador, com segurança, modernidade e baixo custo. Esses ingredientes, somados ao crescimento do setor, que se expandia cada vez mais para cidades do interior, motivou a empresária Carolina Marmo Pepe a investir no segmento em Jaguariúna, uma das cidades que mais cresce em desenvolvimento econômico na RMC (Região Metropolitana de Campinas).

“Nosso objetivo é promover integração dos profissionais de diversas áreas de atuação através do aluguel de salas e espaços de trabalho compartilhados, prestando serviços de mentoria empresarial e oportunidades de capacitação com excelência, confiabilidade e custos acessíveis”, disse há época Carolina Marmo Pepe, que inaugurava no dia 26 de novembro o OK Coworking.

De lá pra cá, a jovem empresária só viu seu empreendimento crescer, mesmo diante de cenários desfavoráveis, com as dificuldades impostas durante a pandemia da Covid 19. A partir deste momento, muitas empresas adotaram o sistema de home office, o que, num primeiro instante, seria um obstáculo ou trabalho fora, em escritórios.

Pois, apesar de ter agradado boa parte dos colaboradores e gestores, junto com este novo modelo de trabalho (home office) vieram problemas: jornadas mais longas (52%), dificuldade para separar vida pessoal e profissional (51%) e medo de demissão (74%) são algumas questões apontadas por colaboradores que adotaram o home office.

Por essa razão, uma alternativa que se mostrou bastante interessante ao modelo do home office foram os espaços de trabalho compartilhados, ou coworking, onde várias empresas e freelancers compartilham o mesmo ambiente profissional e ideias, dividindo entre si as despesas gerais e os locais de área comum e criando um espaço de networking e troca de ideias e informações que se tornou tão raro nos tempos atuais.

“Os espaços de coworking permitem que se trabalhe perto de casa, diminuindo gastos e desgastes (emocionais e físicos) com deslocamento, reduz a estrutura física das empresas deixando a cargo do coworking preocupações como manutenção do espaço e contas fixas (como luz, água, internet, IPTU, etc.) e têm diversas outras vantagens como a criação de conexões (networking), contatos entre empresas que sejam potenciais clientes, trocas de ideias e aumento do foco no trabalho sem as distrações presentes em casa. Neste sistema a empresa só paga o que usa e se reduzir ou aumentar a quantidade de funcionários, não precisa avaliar reduções ou aumentos de sua estrutura física”, aponta Carol Pepe.

A empresária acredita que a interação humana continua sendo essencial. “Podemos ficar isolados durante certo tempo, mas a necessidade de contatos pessoais fica cada vez mais evidenciada. Mesmo com reuniões online, percebe-se a necessidade que as pessoas têm de interagir presencialmente”, defende. “É característica do ser humano viver em sociedade e desenvolver vínculos profissionais e pessoais, vínculos que não podem ser substituídos integralmente por chamadas de vídeo. É inegável a importância que esses avanços tecnológicos têm atualmente, por isso acredito que os modelos híbridos de trabalho tendem a imperar no futuro próximo”, opina.

Para celebrar os 4 anos de crescimento e de contribuição aos mercado empresarial, Carol Pepe recebeu, no OK Coworking, amigos, parentes e convidados, parceiros e empresários, na manhã do dia 1º de dezembro.

O que o espaço OK Coworking oferece:

– Serviços de mentoria

– Serviços de endereço comercial

– Serviços de endereço fiscal

– Conexões entre clientes e grupos locais de empresários

– Possibilidades de parceria para que o cliente tenha acesso a novas formas de divulgação do seu negócio

– Palestras e workshop

Espaços de locação por hora, período ou por mês:

– Salas de reuniões

– Salas de treinamento

– Salas comerciais privativas

– Área de trabalho compartilhada

– Sala de atendimento terapêutico (bastante utilizada por psicólogos)

Localização:

O espaço OK Coworking fica localizado à Rua Mato Grosso, 142, Bairro Frazatto (próximo ao Cartório da Rua São Paulo), em Jaguariúna.