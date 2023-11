Onda de calor deve aumentar busca por sorvetes nos próximos dias

Com mais de 180 tipos de produtos, Covabra Supermercados faz festival com ofertas imperdíveis até 21 de novembro

Novembro, 2023 – Uma nova onda de calor deve acontecer no Brasil nos próximos dias, com as temperaturas chegando na casa dos 40 ºC no interior de São Paulo. Com isso, a busca pelos sorvetes e picolés deve aumentar no período. “O clima é um dos fatores primordiais no aumento do consumo. O brasileiro associa diretamente esse alimento à alta temperatura, pois é uma maneira prática e saborosa para se refrescar”, afirma Marcelo Faria, gerente executivo de perecíveis do Covabra Supermercados.

Para esses consumidores, a rede Covabra tem uma boa notícia. Até 21 de novembro, acontece o Festival do Sorvete, com descontos imperdíveis para o Cliente Bem-Estar, programa de fidelidade gratuito da rede. As ofertas são válidas tanto para compras nas lojas físicas quanto pelo e-commerce, que faz entregas no mesmo dia se o pedido for feito até às 13h.

No Brasil, o setor de sorvetes movimenta aproximadamente R$ 13 bilhões anualmente, segundo a ABIS (Associação Brasileira das Indústrias do Setor de Sorvetes), com tendência de crescimento para os próximos anos.

Um estudo feito pela MindMiners sobre os hábitos de consumo desse alimento mostra que napolitano e flocos são as opções prediletas dos brasileiros, mas consumidores gostariam de encontrar mais sabores. Os dados se comprovam ao analisar os resultados do setor no Covabra Supermercados. Na rede, os sabores mais vendidos são os prediletos apontados no estudo, seguido por chocolate em terceiro lugar.

Faria explica que o Covabra possui mais de 180 tipos de produtos desse setor e que a busca por outros sabores está aumentando. “Temos identificado um crescimento da participação das linhas premium com sabores diferenciados, como doce de leite, pistache, iogurte e outros. Temos uma preocupação constante em oferecer ao cliente um mix diversificado, com opções para todos, desde o picolé com sabores tradicionais até o premium, incluindo sabores que vão além dos preferidos pelos consumidores”, conta o gerente.

A pesquisa da MindMiners também revelou que os supermercados são os locais preferidos pelo brasileiro para comprar sorvetes e que sabor e preço são decisivos na hora da compra. Segundo o estudo, o brasileiro associa o sorvete a momentos de descontração, lazer e proximidade com os amigos e familiares.

Aniversário do Bem

O Festival do Sorvete no Covabra Supermercados acontece durante a campanha Aniversário do Bem, que celebra os 34 anos da rede. Até o dia 6 de dezembro, o Covabra doará um percentual das compras acima de R$ 100 feitas por clientes que participam do programa de fidelidade, o Cliente Bem-Estar, que é gratuito. Ao efetuar a compra, o próprio cliente escolhe, no ato do pagamento, para qual instituição daquela cidade deseja destinar a doação que será feita pelo Covabra. Ao todo, serão beneficiadas 22 instituições, sendo duas de cada cidade onde a rede possui loja. Além de participar desta corrente do bem, os consumidores também concorrem a prêmios, sendo o principal uma casa no valor de R$ 400 mil.

Sobre o Covabra

Com mais de 34 anos de história, a rede de Supermercados Covabra (Comercial Varejista Brasileira Ltda.) teve sua primeira loja fundada em Limeira, interior de São Paulo. Na época da inauguração, em 1989, se destacou por ter implantado um novo conceito de supermercados para a região e por ter sido o supermercado pioneiro a investir na tecnologia de leitores ópticos em todos os seus caixas. Desde então, a marca não parou de investir e evoluir. Em 2017, a marca inaugurou seu primeiro Centro de Distribuição em Sumaré/SP, em um espaço de 13 mil metros quadrados de área construída. Sempre oferecendo as melhores instalações com grande variedade de produtos aos seus clientes, hoje, a rede conta com 19 lojas e está presente em 11 cidades do interior paulista (Campinas, Capivari, Itatiba, Itupeva, Jundiaí, Leme, Limeira, Pedreira, Pirassununga, Rio Claro e Vinhedo), empregando mais de 3.400 funcionários.