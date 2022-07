Open Field Day bate recorde de público e horticultores conhecem as novidades da Agristar do Brasil para o setor

Realizado na Estação Experimental de Santo Antônio de Posse (SP), o evento mostrou as cultivares em reais condições de cultivo em campo, estufa e hidroponia

Profissionais de toda a cadeia da horticultura do País estiveram em Santo Antônio de Posse (SP) para visitar o Open Field Day, o dia de campo da Agristar do Brasil, que este ano bateu recorde de visitação e recebeu cerca de 3.400 visitantes. Realizado nos mesmos dias da Hortitec, entre 22 e 24 de junho, o evento trouxe mais de 200 cultivares expostas no campo demonstrativo, assim como materiais para estufa e hidroponia das linhas Topseed Premium, Topseed, Superseed e TSV Sementes.

Além de conhecerem os estandes da empresa na Hortitec, em Holambra (SP), os visitantes também tiveram a oportunidade de ver no campo demonstrativo as variedades de alta tecnologia desenvolvidas para atender as diversas necessidades do produtor, que está sempre buscando produtos melhor adaptados à sua realidade, seja de clima ou de pressão de doenças, ou para atender as demandas do mercado por melhor pós-colheita, sabores e formatos diferenciados.

A Agristar do Brasil, como empresa referência no desenvolvimento e comercialização de sementes de hortaliças e frutas trouxe este ano cinco novas opções de materiais para os produtores do setor. Pela linha Topseed Premium foram apresentados o Pepino Robusto, o Milho Doce São João e o Brócolis Ninja, e, pela Superseed, o Tomate Saladete Sonora e o Pimentão Quetzal, além dos resultados do tomate Evimeria lançado em 2021. Uma das novidades para este ano foram os produtos da linha TSV, que teve o seu portfólio recém adquirido pela Agristar.

Os três dias de tour foram enriquecidos pela troca de informações com especialistas e técnicos de todo o Brasil, que estavam à disposição para falar sobre as características dos materiais, os melhores manejos e os posicionamentos para cada região do país.

“Nós do comércio de hortaliças do Sul de Minas trabalhamos mais com produção de alface, cheiro verde, brássicas em geral e também com tomate. Essa é a quarta ou quinta vez que visitamos o campo da Agristar e acompanhamos os dois eventos online nesses anos de pandemia. Foi uma experiência nova, como se fosse a primeira vez. Depois de tanto tempo, hoje você pode chegar aqui e ver as exposições, ir ao local que mais lhe interessa, tendo um pessoal e uma assistência muito boa para tirar dúvidas e apoiar em todas as partes, tanto nutricional como de doenças, de bactérias, de fungos de solo. Uma equipe muito preparada”, comenta o produtor de Pouso Alegre (MG) Anilton de Paula Martins.

O produtor de tomates de Pelotas (RS) Marco Antônio Schiller conta que veio ao Open Field Day conhecer novas tecnologias e variedades. “Estamos buscando levar melhorias para a nossa propriedade. Essa é a primeira vez que venho nesse evento, uma viagem bem longa, mais de 25 horas de ônibus e está sendo bem interessante. Viemos em busca de tecnologia, aprender coisas novas para introduzir na propriedade e aumentar a produção. Vimos tomates muito lindos, com produção altíssima”.

“Está sendo uma experiência muito legal, para mim parece um parque de diversões. Sou apaixonada por hortifrúti e acho que tem muita novidade, muita tecnologia. É nossa primeira vez aqui e estou encantada com o que vemos, com a realização do evento, os profissionais, o conhecimento, a parte agronômica, a beleza do campo, com certeza todo ano estaremos aqui”, comentou a produtora de cebola e abóbora Vanessa Souza Lima Conde, de Cristalina (GO).

Para o Gerente de Marketing da Agristar do Brasil Marcos Vieira, os eventos há 16 anos realizados de forma simultânea, Hortitec e Open Field Day, se complementam e o visitante consegue ter uma visão ampla de todo o investimento que a empresa faz em Pesquisa & Desenvolvimento de sementes. “É nesse momento que conseguimos mostrar toda a tecnologia empregada diariamente para entregar ao produtor rural materiais cada vez mais produtivos, padronizados e resistentes. Além de ouvi-los para que saibamos do que eles precisam e assim, contribuir de forma mais assertiva para o seu sucesso”, detalha o gerente.

Sobre a Agristar do Brasil

A Agristar é movida pela paixão ao campo e pelo desafio de superar limites. Com 60 anos de existência, é uma das maiores empresas do país no desenvolvimento, produção e comercialização de sementes de hortaliças e frutas. Atua no mercado profissional com as linhas Topseed Premium, Topseed, Superseed e TSV Sementes, e no segmento de jardinagem, hobby e lazer através das linhas Topseed Garden e TSV Sementes. Com capital 100% nacional e com uma ampla e moderna infraestrutura, a Agristar tem orgulho em conhecer a sua terra e assim desenvolver e testar produtos de alto desempenho. Sediada em Santo Antônio de Posse (SP), a empresa possui quatro estações experimentais e uma unidade de pesquisa e melhoramento estrategicamente localizadas nos estados de SP, MG, SC e RN, que asseguram o desenvolvimento de produtos adaptados para os mais diversos climas e regiões.

