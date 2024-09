Semana do Cliente: Parque Dom Pedro promove evento de moda e ofertas exclusivas

De 10 a 15 de setembro, lojas estarão com descontos especiais; na sexta-feira, 13, a consultora Ana Vaz dará aula gratuita com dicas e tendências

Para celebrar a Semana do Cliente, que ocorre de 10 a 15 de setembro com ofertas especiais, o Parque Dom Pedro promove um evento gratuito sobre moda, tendências e estilo com a consultora Ana Vaz. A aula gratuita será na sexta-feira, 13, às 9h, no Kinoplex. Os interessados em participar devem se inscrever pelo site do Parque Dom Pedro. As vagas são limitadas e haverá um coquetel de recepção aos participantes .

A partir desta terça-feira, 10, até domingo, 15, as lojas do Parque Dom Pedro estarão com condições especiais, em comemoração ao Dia do Cliente, 15 de setembro. Os descontos são válidos apenas nas lojas físicas, enquanto durarem os estoques. Para que o consumidor tenha acesso fácil e rápido às novidades e promoções, o Parque Dom Pedro irá destacar em suas redes sociais (@parquedpedro) as principais ofertas.

“A Semana do Cliente já se tornou uma tradição no Parque Dom Pedro, sendo aguardada pelos nossos visitantes. Este ano, além das ofertas especiais, preparamos um momento especialíssimo com a Ana Vaz, consultora de moda há mais de 20 anos. Será uma manhã repleta de dicas e informações sobre as novidades do mundo da moda”, afirma Taís Tavares, gerente de marketing do Parque Dom Pedro, administrado pela ALLOS, a maior e mais inovadora plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras do Brasil.

“Nossa campanha foi pensada para aprofundar a conexão com nossos clientes, oferecendo ações personalizadas e benefícios exclusivos que fazem a diferença na experiência de compra. Preparamos uma programação especial e cheia de surpresas com o objetivo de tornar a visita aos nossos shoppings ainda mais recompensadora”, destaca a diretora de Marketing da ALLOS, Ana Paula Niemeyer.

De acordo com o estudo “Temporada de Compras 2024”, da Meta, 67% dos consumidores afirmaram que assistir a um vídeo curto nas redes sociais ajuda na tomada de decisão de comprar um produto ou serviço. A mesma pesquisa aponta que 79% realmente efetivaram a compra após assistir a um vídeo, estilo reels.

A Semana do Cliente do Parque Dom Pedro alia os três fatores que mais influenciam os brasileiros na hora de decidir sobra a compra de um produto: preço, qualidade e promoção, de acordo com a pesquisa feita pela Neogrid em parceria com a Opinion Box.

Serviço – Semana do Cliente Parque Dom Pedro

Aula gratuita com Ana Vaz

Data: sexta-feira (13/9)

Horário: 9h

Local: Kinoplex do Parque Dom Pedro

Inscrição: pelo site do Parque Dom Pedro (vagas limitadas)

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra, Campinas – SP

Sobre o Parque Dom Pedro

Inaugurado em 2002, o Parque Dom Pedro é o mais completo centro de compras, lazer, entretenimento, gastronomia e serviços da Região Metropolitana de Campinas, possibilitando novas vivências e descobertas a cada visita. Com um espaço moderno, versátil e inclusivo com 126,5 mil m² de ABL (área bruta locável), possui mais de 400 opções aos clientes, entre lojas, lojas âncora, megalojas e restaurantes, oferecendo jornadas de experiência memoráveis para o público. Possui, ainda, 15 salas de cinemas, centro de convenções e 8 mil vagas de estacionamento.

Sobre a ALLOS

Somos a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina. Nosso portfólio tem 58 shoppings próprios e administrados – referência em todas as regiões do país, hubs de soluções para as cidades e destinos de convivência e experiência fígital. Somos ainda um grande espaço de oportunidades para os empreendedores de varejo e serviços. Continuaremos trabalhando com o compromisso de servir e encantar nossos consumidores e parceiros todos os dias, promovendo momentos que encantam e transformam. Nossa nova companhia integra o Mercado Novo da Bovespa, com mais alto nível de Governança Corporativa, e possui iniciativas com certificações internacionalmente reconhecidas, como o Índice de Sustentabilidade (ISE) da B3 e melhor avaliação do setor no Carbon Disclosure Project (CDP), além da adesão ao Pacto Global da ONU. A empresa também foi reconhecida com o selo I-Diversa (B3) e o selo ouro GHG Protocol.