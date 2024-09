Capelini e Lapa vencem na justiça e são candidatos nas Eleições de 2024

A juíza Letícia Lemos Rossi, da 360ª Zona Eleitoral de Cosmópolis, deferiu as candidaturas de Marcelo Capelini para prefeito e Lapa para vice, além dos candidatos a vereador do partido Podemos em Artur Nogueira. A decisão, expedida em forma de liminar, reverteu a situação anterior, que prejudicava as candidaturas devido a problemas relacionados à prestação de contas do partido.

O advogado do Podemos entrou com uma liminar na Justiça Eleitoral argumentando que o tesoureiro do partido não foi convocado para prestar esclarecimentos sobre as contas referentes às eleições estaduais de 2022, como determina a legislação. A juíza acatou o pedido, suspendendo os efeitos da sentença anterior que havia gerado a suspensão do órgão partidário.

Em sua decisão, a magistrada afirmou: “Com esses argumentos, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão dos efeitos da sentença proferida nos autos do processo de prestação de contas 0600190-79.2022.6.26.0075 e, por conseguinte, da sentença proferida nos autos do processo de suspensão do órgão partidário 0600166-88.2023.6.26.0075.”

Com a liminar, Capelini, Lapa e os demais candidatos do Podemos estão oficialmente aptos a concorrer às eleições municipais em Artur Nogueira, sem impedimentos jurídicos.