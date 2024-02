Operação Carnaval: Renovias espera mais de 645 mil veículos durante o feriado prolongado

A Renovias espera a circulação de aproximadamente 645 mil veículos durante o período de Carnaval nas rodovias administradas pela Concessionária, que fazem a interligação entre Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais.

O fluxo deve ser intenso a partir de sexta-feira (9), especialmente na SP-340, tanto no sentido Sul (para quem vai viajar sentido capital ou litoral) quanto no sentido Norte (para aqueles que optarem por viajar sentido interior).

Os horários de maior movimentação na saída para o feriado prolongado devem ser, na sexta-feira (9) das 14h às 20h, e no sábado (10) das 08h às 14h. Já no retorno, a movimentação deve se intensificar na terça-feira (13), das 12h às 19h.

A Renovias montou uma operação especial de atendimento para garantir o conforto e a segurança de quem for seguir viagem.

As equipes da concessionária estarão reforçadas e as viaturas posicionadas em locais estratégicos para atender qualquer emergência, 24 horas por dia. A concessionária conta com veículos de inspeção de tráfego e de apreensão de animais, viaturas operacionais de intervenção rápida, ambulâncias, guinchos leves e pesados, caminhões-pipa e demais veículos de apoio.

O Centro de Controle de Operações (CCO) conta com profissionais capacitados para o atendimento aos clientes e possui recursos como as câmeras de monitoramento, que estão instaladas em pontos estratégicos das rodovias e permitem acompanhar as condições do tráfego, bem como a ocorrência de eventuais problemas e panes com veículos, por exemplo, para que seja possível acionar os recursos mais adequados para cada tipo de ocorrência.

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) está disponível 24 horas por dia aos clientes da Renovias. Para acioná-lo, basta ligar para o número 0800 055 9696 ou usar um dos telefones de emergência, implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego e dicas de segurança podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.

NÃO MISTURE BEBIDA E DIREÇÃO

Durante a Operação Carnaval, a Renovias vai intensificar as orientações de segurança relacionadas à condução de veículos após a ingestão de bebidas alcoólicas. Cerca de 40 mil folhetos da campanha “Não misture bebida e direção” serão distribuídos nas principais praças de pedágio das rodovias administradas pela Concessionária.

Ações educativas e de fiscalização em parceria com o policiamento rodoviário também estão previstas ao longo do feriado prolongado.

CONFIRA ALGUMAS DICAS PARA CAIR NA FOLIA COM RESPONSABILIDADE

– Bebida e direção juntas, nem pensar. Não aceite carona de pessoas que beberam e se consideram aptas a dirigir.

– Se você for ingerir bebidas alcoólicas, vá de ônibus, táxi, transporte por aplicativo ou carona.

– Durante a viagem, mantenha sempre distância segura do veículo à frente.

– Respeite os limites de velocidade.

– Ultrapasse somente em local permitido.

– Todos os ocupantes do veículo devem utilizar cinto de segurança durante todo o trajeto.

Sobre a Renovias: A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.