ÚLTIMOS DIAS PARA CADASTRAR CUPONS: CAMPANHA DOS PAIS TERMINA EM 12 DE AGOSTO

Os consumidores têm até 12 de agosto para fazer o cadastro dos cupons da campanha App Premiado ACE Dia dos Pais no Aplicativo ACE Holambra. Vão participar do sorteio todos os consumidores que receberam cupons no comércio participante e fizeram o cadastro no App. O contemplado com o maior valor receberá R$ 1000,00 em compras. Os demais sorteados vão ganhar R$ 500,00 cada em compras. O sorteio será em 13 de agosto, às 10 horas, na Associação Comercial.

Os cupons para cadastro são distribuídos aos clientes nestas empresas: • A Orquídea • Auto posto Pioneiro • El Shadai Magazine • Magazine Alcione • Martin Holandesa • Multidrogas – Bairro • Multidrogas – Centro • Multidrogas – Daólio • Óticas Guarnieri Holambra • Óticas Ipanema • Pioneiro Café e Padaria • Plásticos Santana Loja de Fábrica • Pronta Flora • Supermercado Eva • Vogel.

Todas as informações estão no regulamento da promoção. Consulte no Aplicativo ACE Holambra ou no site www.aceholambra.com.br