OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI CONTABILIZOU 875 ATENDIMENTOS AOS CLIENTES

A operação especial para o período de Corpus Christi, no sistema que

interliga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais,

movimentou até segunda-feira (12), 702 mil veículos em toda a malha

viária administrada pela Renovias. Foram 19 acidentes, a maioria com

vítimas leves ou sem ferimentos e dois registros de mortes.

No total, foram realizados 875 atendimentos aos clientes nas rodovias,

incluindo serviços de guincho, socorro mecânico, inspeção e

atendimento pré-hospitalar. Panes mecânicas representaram 59% das

ocorrências atendidas, seguido por troca de pneus furados (14,8%) e

superaquecimento de motor (8,3%). O Centro de Controle de Operações

(CCO) da Renovias, que funciona 24 horas por dia, atendeu 544 chamados

neste período, tanto pelo 0800 quanto pelos telefones de emergência

das rodovias.

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) está disponível 24 horas

por dia aos clientes da Renovias. Para acioná-lo, basta ligar para o

número 0800 055 9696 ou usar um dos telefones de emergência,

implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego e

dicas de segurança podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br [1]

.

_Sobre a Renovias:__ A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito

das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi

Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350

(Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do

Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária

administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias

do Governo do Estado de São Paulo. _