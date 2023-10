Operação Coruja em Holambra: Apreensão de Motocicleta com Sinal Identificador Adulterado

Na madrugada de 12 de outubro, durante a Operação Coruja na cidade de Holambra, a Polícia Militar flagrou uma situação suspeita envolvendo três motocicletas que circulavam em alta velocidade pela área central da cidade. Esta acão resultou na apreensão de sua motocicleta, que tinha seu sinal identificador adulterado.

Por volta das 3h33 da madrugada, uma equipe policial, em patrulha, avistou três motocicletas andando juntas de forma suspeita. As motos identificadas foram uma Honda CG 160cc na cor prata, ocupada por dois indivíduos, uma Honda CG 150cc na cor vermelha com um ocupante, e uma Honda CG 125cc na cor preta com outro indivíduo.

Os policiais decidiram realizar uma saturação com vistas pelos bairros da cidade após a observação destas motos em alta velocidade. Enquanto patrulhavam a Rua das Dálias, uma equipe policial visualizou o grupo. Ao perceberem a presença da polícia, as motos se separaram, com duas delas continuando pela via e uma descendo a Rua Calêndulas.

A equipe policial iniciou uma perseguição com sinais sonoros e luminosos, porém, a ordem de parada foi desobedecida, colocando em risco os veículos que transitavam na via. A perseguição contínua até que, em frente à residência do motorista V., ele foi abordado pela equipe policial.

Uma busca pessoal foi realizada, mas nada de ilícito foi encontrado. No entanto, durante uma consulta, foi revelado que o condutor V. não possuía Carteira Nacional de Habilitação, o que indicava que ele estava inabilitado para dirigir.

Além disso, ao verificar a motocicleta, uma Honda CG 125 Fan KS, a polícia descobriu que o emplacamento estava com os caracteres ocultos e suprimidos por fita isolante de cor preta.

O suspeito foi conduzido ao CPJ de Jaguariúna, onde prestou depoimento à delegada de plantão, que deliberou pela abertura de um inquérito policial para investigar o caso. A motocicleta foi apreendida pela delegacia e encaminhada ao pátio.

O indivíduo, após ser ouvido pela autoridade policial, foi liberado, aguardando as investigações. A ação da Polícia Militar destaca a importância do combate à adulteração de sinal identificador de veículos e à condução por parte de indivíduos inabilitados, promovendo a segurança nas vias e o cumprimento da lei.