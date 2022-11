Operação da Polícia Militar recupera moto roubada em Mogi Guaçu

Uma operação da Polícia Militar recuperou uma moto roubada durante averiguação de ato infracional de receptação. O fato ocorreu na noite de sábado, dia 5 de novembro, na Rua Leonelo Donega, em Mogi Guaçu.

A equipe da Polícia Militar (PM) dava início a Operação Estreitamento de Via pela Avenida Júlio Xavier, juntamente com CGPI e BCM quando foi informada via telefone, por um agente que estava de folga, que visualizou dois rapazes em uma motocicleta sem placa, subindo a rua ao lado do Tiro de Guerra, sentido Avenida Júlio Xavier. A equipe se deslocou de imediato no sentido oposto e se deparou com os rapazes, que ao perceberem a presença dos policiais empreenderam fuga por algumas ruas do Parque Cidade Nova, sendo abordados pela via citada.

Nada de ilícito foi encontrado com os rapazes, a moto estava com o chassi parcialmente suprimido, o motor intacto, e em pesquisa foi constatado que se tratava de uma CG Titan, produto de furto, conforme BOPC IVO688.

Os indivíduos e a moto foram conduzidos ao CPJ com apoio do CGP l, BCM e 109, sendo que a Viatura 132 foi até a residência da proprietária da motocicleta para informar sobre sua localização. Compareceu no CPJ o CFP, ASP Pedro, prestando apoio a equipe.

O Delegado de plantão DR. Rubens, ciente dos fatos elaborou BOPC de ato infracional de dirigir veículo gerando perigo de dano e averiguação de furto/receptação.