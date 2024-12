Operação Força Total” restabelece a ordem pública no centro de Amparo

Na noite de sábado, 30 de novembro, Amparo recebeu a “Operação Força Total”, uma grande ação integrada das forças de segurança, com o objetivo de restabelecer a ordem no centro da cidade, especialmente na área do Largo do Rosário. A operação contou com a participação de 30 agentes de segurança pública, incluindo a Guarda Civil Municipal de Amparo(GCM), a Polícia Militar (PM), a Polícia Civil e os Agentes de Trânsito do município. Com início às 22h e término às 04h do dia seguinte, a operação visou combater o tráfico de drogas, o consumo de álcool por menores de idade, o uso de substâncias ilícitas, confrontos violentos entre adolescentes, infrações de trânsito e outros problemas que afetam a vida dos moradores e comerciantes.

A ação foi baseada em estratégias integradas, começando com um policiamento intensivo, que aumentou a presença das forças de segurança nas ruas para combater atos ilícitos e prevenir crimes, com o objetivo de garantir a tranquilidade para a população. O patrulhamento foi reforçado com viaturas e agentes circulando de forma ostensiva para evitar situações de risco.

Durante a operação, também foram realizadas blitzes e fiscalizações, focando especialmente nas motocicletas com escapamentos irregulares, causadoras de poluição sonora na região. Além de reduzir o barulho, o objetivo era garantir que as leis de trânsito fossem cumpridas.

A operação incluiu ainda abordagens preventivas, direcionadas a identificar comportamentos suspeitos e evitar o uso de substâncias ilícitas, visando reduzir os riscos à comunidade. Foram realizadas campanhas educativas sobre os perigos do consumo de drogas e a importância da convivência harmoniosa entre as pessoas. Outro ponto relevante foi o diálogo com a comunidade, em que os agentes ouviram moradores e comerciantes para identificar suas preocupações e implementar medidas de segurança perenes.

Os resultados foram positivos e comprovaram a eficácia do trabalho conjunto das forças de segurança. Uma motocicleta irregular foi apreendida por causar poluição sonora, e mais de 90 pessoas foram abordadas durante a operação, com foco em atitudes suspeitas. A fiscalização também incluiu a verificação da venda ilegal de bebidas alcoólicas, especialmente para menores de idade. A GCM, com apoio de cães farejadores, foi fundamental na localização de entorpecentes, ampliando a eficiência da operação.

De acordo com a Polícia Civil, durante a operação, foi preso em flagrante um indivíduo acusado de tráfico de drogas, com apreensão de 140 pinos de cocaína, valores em dinheiro e um aparelho celular. Também foram autuadas mais oito pessoas por porte de drogas, que estavam portando maconha em via pública. Além disso, um procurado da justiça, integrante do PCC, foi capturado. Outro indivíduo foi autuado em flagrante por violência doméstica, desacato e dano ao patrimônio público. A autoridade policial ratificou as prisões e autuou os indiciados, que foram recolhidos na Delegacia de Polícia de Serra Negra, para audiência de custódia.

O Delegado titular de Amparo, Dr. Wagner Luiz Lioi Modesto, ressaltou o sucesso da operação. “Realizamos duas prisões em flagrante: uma por tráfico de drogas e outra por violência doméstica, desacato, dano ao patrimônio público e resistência. Além disso, capturamos um foragido da justiça e levamos para a delegacia oito usuários de drogas. A operação foi um sucesso e será repetida sempre que necessário, conforme o entendimento das forças de segurança”, afirmou.

A Polícia Militar também ofereceu total suporte à operação. “As atividades transcorreram dentro da normalidade esperada para ações deste tipo, com o objetivo principal de garantir a segurança e o sossego das famílias amparenses. Continuaremos presentes nas ruas, sempre atentos e empenhados em prevenir atos ilícitos e combater o crime com determinação. Nosso trabalho também inclui o enfrentamento incansável a qualquer forma de violência, especialmente as agressões contra mulheres, que merecem nossa total atenção e proteção. As ações continuarão acontecendo, a fim de que a área possa manter-se tranquila de forma definitiva”, explicou o Capitão Matheus Henrique Bianchi, comandante da 2ª Cia do 34º BPM/I.

O Prefeito da Estância de Amparo, Carlos Alberto Martins, comemorou o resultado da operação e comentou a importância da colaboração entre as diferentes forças de segurança. “A Operação Força Total foi concluída com êxito e mostrou-se essencial para responder às demandas de segurança da população. Com a união das forças de segurança conseguimos realizar uma ação eficiente contra comportamentos criminosos e perturbadores. Agradeço ao governador Tarcísio pelo apoio e parabenizo os policiais militares, civis, agentes da guarda municipal e de trânsito pelo excelente trabalho realizado”, disse.

Uma senhora de 52 anos, que passava pelo Largo do Rosário, destacou a importância da operação. “O nome dessa ação policial é Força Total, mas eu chamaria de Operação Fim da Farra” disse ela, observando a abordagem dos agentes a pessoas suspeitas de perturbação do sossego público.

O Secretário Municipal de Segurança Pública, Coronel Anderson Lima, reafirmou o êxito da operação. “Cumprimos mais uma missão com sucesso, garantindo que Amparo seja cada vez mais segura e tranquila para nossa comunidade. Seguiremos com ações como esta, quantas vezes forem necessárias, em qualquer lugar onde ocorra perturbação da paz, para resgatar a ordem pública e preservar a tranquilidade da população”, disse.

O Comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Maurício Soares de Campos, também destacou a importância da operação. “A atuação integrada entre as diversas forças de segurança foi fundamental para o sucesso dessa operação. A GCM tem se empenhado para proporcionar mais tranquilidade à população, e com o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil e dos Agentes de Trânsito, conseguimos atingir nossos objetivos de forma eficiente. A presença de nossa equipe nas ruas fortalece a sensação de segurança e reflete as medidas que temos implementado para reduzir a criminalidade e melhorar a qualidade de vida da população”, afirmou o comandante.

Para mais informações ou para realizar denúncias, a população pode acessar os canais oficiais da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e Agentes de Trânsito de Amparo. A colaboração da população é fundamental para a continuidade de ações como essa, que visam garantir a segurança de todos.