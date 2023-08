Operação “Narcos Amparo” resulta na prisão de 13 pessoas por tráfico e apreensão de drogas

Reportagem: Susi Baião

Imagem : Divulgação

Uma operação conjunta liderada pela Polícia Civil de Amparo, denominada “Narcos Amparo”, foi desencadeada nessa quinta-feira, (24), visando combater o tráfico de drogas e cumprir mandados de prisão. A ação contou com o apoio de policiais de diversas cidades da região, incluindo Bragança Paulista, Socorro, Pedreira, Jaguariúna, Monte Alegre do Sul e Serra Negra, Guarda Municipal de Amparo, Polícia Militar, DIG e DISE de Bragança Paulista.

No total, foram executados 15 mandados de busca e prisão nas cidades de Amparo, Monte Alegre do Sul, Jaguariúna e Pedreira. O resultado foi a prisão de 13 pessoas e a apreensão de uma grande quantidade de drogas. Três dessas prisões ocorreram nas cidades de Monte Alegre, Pedreira e Amparo. Todos os detidos estavam com mandados de prisão temporária.

As forças policiais apreenderam uma considerável quantidade de drogas, incluindo cocaína e crack. Além disso, foram encontradas substâncias utilizadas para mistura, visando aumentar os lucros do tráfico ilícito. Equipamentos utilizados no processo de preparação das drogas, como liquidificadores e balanças digitais, foram igualmente apreendidos, assim como uma elevada quantidade de microtubos vazios, supostamente destinados ao acondicionamento de cocaína.

A operação “Narcos Amparo” representa um significativo avanço no combate ao tráfico de drogas na região, demonstrando a cooperação eficaz entre as diferentes delegacias e cidades envolvidas.

As autoridades policiais destacaram que operações desse tipo são essenciais para enfraquecer as redes de tráfico, desmantelando pontos de distribuição e prendendo os indivíduos responsáveis por esse tipo de atividade criminosa. A ação conjunta entre diferentes municípios demonstra a importância da colaboração interinstitucional na busca por um ambiente mais seguro e livre das ameaças representadas pelo tráfico de drogas.