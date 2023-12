Operação Policial Desmantela Ponto de Tráfico em Mogi Guaçu

Da Redação

Uma operação policial realizada pela equipe tática da cidade resultou na prisão de um indivíduo envolvido no tráfico de drogas, no último dia 29 de dezembro. A ação teve início durante um patrulhamento pela Avenida Suécia, quando a atenção da equipe foi atraída por uma motocicleta com dois ocupantes, sendo que o garupa demonstrou comportamento suspeito, olhando repetidamente para trás.

Decidindo abordar os indivíduos, a equipe observou o garupa desembarcar da moto e fugir, jogando ao solo uma sacola plástica. Após uma perseguição, o suspeito foi capturado dentro de um córrego no meio do mato, na Rua Tereza Aparecida Ribeiro. A verificação do conteúdo da sacola revelou setenta ependorfs contendo cocaína.

Em entrevista, o motorista da motocicleta alegou ser mototaxista, afirmando que havia realizado uma corrida do Jardim Boa Vista até o Jardim Novo II e estava retornando ao Jardim Boa Vista. No entanto, ao ser questionado, o garupa confessou ter ido buscar um kit de cocaína na casa de seu irmão no Jardim Novo II, indicando o local onde havia escondido outra sacola de drogas.

As autoridades se deslocaram até a residência do irmão do suspeito, onde foram encontradas 202 porções de maconha prontas para venda, dentro de uma sacola próxima a um armário na sala. O suspeito, identificado como A., foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Seus direitos constitucionais foram lidos, e ele foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu.

A delegada tomou ciência dos fatos e elaborou o Boletim de Ocorrência. Além do suspeito, as testemunhas, incluindo o mototaxista E. e o irmão do indiciado J., foram conduzidos ao CPJ para prestar depoimento sobre o ocorrido. O indiciado permanece à disposição da justiça para responder pelos crimes imputados. A ação policial destaca o comprometimento das autoridades locais no combate ao tráfico de drogas na região de Mogi Guaçu.